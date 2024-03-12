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حاكم كورسك الروسية: إحباط محاولة مخربين أوكرانيين للتسلل إلى أراضي المقاطعة

3/12/2024 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حاولت مجموعة من المخربين الأوكرانيين دون جدوى اقتحام إحدى قرى مقاطعة كورسك الحدودية اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت.
وقال ستاروفويت في تسجيل مصور عبر "تلغرام": "كانت هناك محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع لاقتحام (قرية تيوتكينو الحدودية)، ووقعت هناك معركة بالأسلحة الخفيفة، لكن لم يحدث هناك أي اختراق".


كما ذكر الحاكم أن قرية تيوتكينو تتعرض منذ ساعات الصباح الأولى لقصف من الجانب الأوكراني، مما أدى إلى إصابة أحد السكان بجروح طفيفة.

RT

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