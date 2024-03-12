حاكم كورسك الروسية: إحباط محاولة مخربين أوكرانيين للتسلل إلى أراضي المقاطعة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حاولت مجموعة من المخربين الأوكرانيين دون جدوى اقتحام إحدى قرى مقاطعة كورسك الحدودية اليوم الثلاثاء، حسبما أفاد حاكم المقاطعة رومان ستاروفويت.
وقال ستاروفويت في تسجيل مصور عبر "تلغرام": "كانت هناك محاولة من قبل مجموعة تخريب واستطلاع لاقتحام (قرية تيوتكينو الحدودية)، ووقعت هناك معركة بالأسلحة الخفيفة، لكن لم يحدث هناك أي اختراق".
كما ذكر الحاكم أن قرية تيوتكينو تتعرض منذ ساعات الصباح الأولى لقصف من الجانب الأوكراني، مما أدى إلى إصابة أحد السكان بجروح طفيفة.
RT
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