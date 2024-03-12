جثامين متحللة بشوارع خانيونس عقب انسحاب قوات الاحتلال
التاريخ
3/12/2024 6:10:31 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد نشرها الناشط الفلسطيني حسن أصليح عبر حسابه على إنستغرام، مشاهد تظهر جثامين متحللة في شوارع مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب انسحاب قوات الاحتلال.
ووثق الفيديو مشاهد لبقايا جثث وعظام متحللة في شارع العقاد بخانيونس.
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