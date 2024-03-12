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جثامين متحللة بشوارع خانيونس عقب انسحاب قوات الاحتلال

3/12/2024 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهرت مشاهد نشرها الناشط الفلسطيني حسن أصليح عبر حسابه على إنستغرام، مشاهد تظهر جثامين متحللة في شوارع مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة عقب انسحاب قوات الاحتلال.


ووثق الفيديو مشاهد لبقايا جثث وعظام متحللة في شارع العقاد بخانيونس.


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