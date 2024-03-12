احذر الوقوع فيها- 6 أخطاء شائعة عند استعمال الإير فراير

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ترتكب بعض النساء عادات خاطئة عند استعمال المقلاة الهوائية أو الإير فراير، تتسبب في عدم طهي الطعام بصورة جيدة وتؤثر سلبًا على صحة الجسم.أخطاء عند استعمال المقلاة الهوائية



1- إضافة الكثير من الطعام

يجب عدم إضافة الكثير من الطعام إلى المقلاة الهوائية، لترك مساحة لكل قطعة، حتى يصل إليها الهواء الساخن من جميع الجوانب، ومن ثم الحصول على القوام المقرمش.



2- عدم تجفيف اللحوم

من الضروري تجفيف اللحوم قبل وضعها في الإير فراير، لأن اللحم الرطب يستغرق وقتًا أطول في الطهي، بينما الجاف يتحول للون البني بسرعة كبيرة.

3- نسيان تسخين المقلاة الهوائية

بنبغي ضبط الإير فراير على درجة حرارة مناسبة قبل بضع دقائق من وضع الأطعمة في السلة، لأن نسيان تسخينها يؤدي إلى عدم طهي الطعام بصورة جيدة.



4- عدم تدوير اللحم والخضار

يتعين على النساء تقليب اللحوم والخضروات في المقلاة الهوائية بين حينٍ وآخر، لأن إهمال هذه العادة قد يؤدي إلى طهي اللحم والخضار بشكل غير متساوٍ.

5- عدم إضافة الزيت

هناك اعتقاد شائع يفيد بأنه لا حاجة للزيت عند طهي الطعام في المقلاة الهوائية، وهذا غير صحيح، لأن بعض أنواع الإير فراير تحتاج إلى ملعقة منه.



6- عدم تنظيف المقلاة الهوائية

لا بد من تنظيف الإير فراير بعد كل استخدام، لإزالة الشحوم والبقع، لأن إهمال نظافتها يؤدي إلى نقل نكهة سيئة إلى الطعام، بالإضافة إلى زيادة نمو البكتيريا والجراثيم بداخلها.



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