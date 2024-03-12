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شتيوي: الثورة الصناعية الرابعة فرصة للأردن لإحداث النمو الاقتصادي المطلوب

3/12/2024 6:10:31 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني موسى شتيوي، الثلاثاء، إن الثورة الصناعية الرابعة فرصة للأردن لإحداث التحول المطلوب والنمو الاقتصادي المطلوب، داعيا إلى الوقوف على مدى استفادة وجاهزية القطاعات المختلفة لاستقبال الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف خلال اللقاء الثاني عشر لمنتدى التواصل الحكومي حول تقرير (حالة البلاد .. الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل) مع الأمين العام لوزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، أن الثورة الصناعية الرابعة تتميز بالسرعة غير المسبوقة وتحولاتها الجذرية في كافة مناحي الحياة.
وأشار شتيوي إلى أن الحكومة أطلقت العديد من المبادرات من خلال استخدام ركائز متعددة من الثورة الصناعية الرابعة واستحداث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات الخدمات والصناعة والزراعة.
وبين أن سوق العمل يعاني من أعداد كبيرة في العمالة الوافدة وغير الأردنيين في القطاعات غير المنظمة وتشكل ما نسبته 40% إلى 45% من حجم القوى العاملة في سوق العمل الأردني، مشيرا إلى تغير في بنية سوق العمل في المملكة والعلاقة بين أصحاب العمل والعمال نحو الاستفادة من المنصات الرقمية.













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