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هكذا يستعد مريض الصداع النصفي لشهر رمضان

3/12/2024 6:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تدفع إصابة البعض بالصداع النصفي إلى اتباع أنماط حياتية وغذائية معينة، تساعد على الوقاية من النوبات، كانتظام مواعيد الإفطار وشرب القهوة، وكلما اقترب شهر رمضان يبدأ هؤلاء المرضى بالقلق من تغير هذه الأنماط خلال الصيام، وهو ما يجعل المريض أحياناً يتخلّف عن صيام الشهر كاملاً.
قلة السوائل ونقص السكر
وينقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن العميد السابق لكلية الطب في جامعة مؤتة الأردنية، استشاري جراحة الدماغ والأعصاب الدكتور أحمد التميمي: إن احتمالات الإصابة بنوبات الصداع النصفي تتزايد في عددها وشدتها خلال شهر رمضان؛ بسبب قلة السوائل في الجسم، ونقص السكر بشكل كبير إلى جانب التوتر الشرياني، وانخفاض الكافيين، وهي أسباب قد تؤدي إلى زيادة في النوبات.
وينصح "التميمي" المرضى بمعرفة الأنماط الغذائية والحياتية التي يمكن اتباعها لتقليل الألم.
قلق الأيام الأولى من رمضان
وتوضح أخصائية التغذية العلاجية فاتن النشاش أن الأيام الأولى من شهر رمضان عادة ما تشكّل قلقاً لمرضى الصداع النصفي، بسبب الاختلاف المفاجئ في الأنماط الغذائية والحياتية، لذا فإنه ينبغي التمهيد قبل رمضان بنحو أسبوعين لمساعدة المرضى على تخفيف حدة النوبات ومباعدتها في الأيام الأولى.
تقليل القهوة وتأخير الإفطار
وتنصح "النشاش" المصابين بالصداع النصفي، بداية من تقليل كميات القهوة والمنبهات التي يستهلكها المصاب تدريجياً، حتى تصبح في حدها الأدنى عند بدء شهر الصيام، إلى جانب تقليل كميات القهوة كذلك، وتأخير موعد تناولها، وتأخير موعد الإفطار خلال الأيام السابقة لرمضان، وتقليل أي وجبات بينية أو خفيفة بين الوجبات الرئيسية خلال اليوم، والحفاظ على ترطيب الجسم بشكل مستمر عبر شرب كميات كافية من الماء، إلى جانب تحسين النوم وتعديله بما يتماشى مع رمضان.
نصيحة للمرأة
كذلك تنصح السيدات بتناول الأغذية الغنية بالمغنيسوم الذي يساعد على نوم عميق واسترخاء الأوعية الدموية خلال وقبل الدورة الشهرية، وأبرزها الخضراوات الخضراء، إلى جانب تناول أطعمة غنية بالأحماض الدهنية الجيدة والمتوفرة بالأسماك.
أما في حال شعور الشخص باحتمالية إصابته بنوبة للصداع، فنصحت بالابتعاد عن الأطعمة التي يمكن أن تحفز الصداع كالشوكولاته والألبان والأجبان تحديداً خلال وجبة السحور، وتعويضها بالنشويات المعقدة كالخبز الأسمر، والبقوليات كالفول والحمص والشوفان وخبز الشعير، وأي أغذية تحتوي على ألياف، والخضراوات مع أغذية تحتوي على البوتاسيوم كالتمر والموز.
القدرة على الصوم
وتؤكد "النشاش" أن قدرة الشخص على الصوم من عدمه رهن للطبيب المعالج، حسب النوبات وتكرارها وشدتها، فمثلاً في حالات القيء المستمرّ المرافق للصداع يحتاج المريض للسوائل والماء.
فيما يؤكد "التميمي" أن المرضى الذين يصابون بنوبات بسيطة ومتباعدة ويمكنهم التعامل مع الألم يستطيعون الصوم بشكل طبيعي، لكنّ في حال تكرار النوبات وتزايد شدتها يوصي الأطباء المريض بتناول العلاجات والماء للتقليل من الألم.

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