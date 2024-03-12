الأردن يعزي بضحايا فيضانات جزيرة سومطرة في اندونيسيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة لحكومة وشعب جمهورية اندونيسيا الصديقة بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي وقعت في جزيرة سومطرة، يوم أمس، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة تعاطف المملكة مع حكومة وشعب جمهورية اندونيسيا الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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