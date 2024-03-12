إصابات خلال اقتحام الاحتلال مخيم جنين

وقالت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان، إنها تعاملت مع إصابتين خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين، إحداها بالرصاص الحي بالقدم لشاب (20 عاماً) تم نقله للمستشفى والثانية اعتداء بالضرب لشاب يبلغ من العمر (30 عاماً) تم نقله للمستشفى أيضاَ.

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