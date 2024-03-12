ترامب: حظر تيك توك قد يصيب بعض الأطفال بالجنون

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب إن تيك توك يمثل تهديدا للأمن القومي، مضيفا في الوقت نفسه أن حظر التطبيق الشهير سيضر ببعض الأطفال ولن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع فيسبوك الذي ينتقده ترامب بشدة.

وأضاف ترامب لشبكة "سي.إن.بي.سي"، أمس الاثنين "لا أتطلع إلى مضاعفة حجم فيسبوك. وإذا حظرتم تيك توك، فسيكون فيسبوك وغيره، ولكن في الغالب فيسبوك، المستفيد الأكبر. وأعتقد أن فيسبوك يفتقر للأمانة بشدة".

وسبق أن انتقد ترامب "ميتا بلاتفورمز"، مالكة فيسبوك، لمنع وصوله إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير وكذلك إلى إنستغرام بعد إزالة اثنين من منشوراته خلال أعمال الشغب في مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، قبل استعادة حساباته في فبراير 2023.

وقال ترامب أيضا إن حظر تيك توك قد يؤثر على الشباب. وأضاف "هناك الكثير من الأطفال الصغار على تيك توك الذين سيصابون بالجنون بدونه. هناك الكثير من الأشياء الجيدة وهناك الكثير من الأشياء السيئة في تيك توك"، بحسب رويترز.

تضييق الخناق على تيك توك

وكرر ترامب مخاوفه بينما يدرس الكونغرس مشروع قانون هذا الأسبوع من شأنه أن يمهل شركة "بايت دانس" الصينية، مالكة تيك توك، نحو 6 أشهر للتخارج من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة.