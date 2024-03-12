ترامب: حظر تيك توك قد يصيب بعض الأطفال بالجنون

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-قال المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترامب إن تيك توك يمثل تهديدا للأمن القومي، مضيفا في الوقت نفسه أن حظر التطبيق الشهير سيضر ببعض الأطفال ولن يؤدي إلا إلى تعزيز موقع فيسبوك الذي ينتقده ترامب بشدة.
وأضاف ترامب لشبكة "سي.إن.بي.سي"، أمس الاثنين "لا أتطلع إلى مضاعفة حجم فيسبوك. وإذا حظرتم تيك توك، فسيكون فيسبوك وغيره، ولكن في الغالب فيسبوك، المستفيد الأكبر. وأعتقد أن فيسبوك يفتقر للأمانة بشدة".
وسبق أن انتقد ترامب "ميتا بلاتفورمز"، مالكة فيسبوك، لمنع وصوله إلى موقع التواصل الاجتماعي الشهير وكذلك إلى إنستغرام بعد إزالة اثنين من منشوراته خلال أعمال الشغب في مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021، قبل استعادة حساباته في فبراير 2023.
وقال ترامب أيضا إن حظر تيك توك قد يؤثر على الشباب. وأضاف "هناك الكثير من الأطفال الصغار على تيك توك الذين سيصابون بالجنون بدونه. هناك الكثير من الأشياء الجيدة وهناك الكثير من الأشياء السيئة في تيك توك"، بحسب رويترز.
تضييق الخناق على تيك توك
وكرر ترامب مخاوفه بينما يدرس الكونغرس مشروع قانون هذا الأسبوع من شأنه أن يمهل شركة "بايت دانس" الصينية، مالكة تيك توك، نحو 6 أشهر للتخارج من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة.
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