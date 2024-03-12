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مقتل وإصابة 87 شخصاً تناولوا لحم السلاحف البحرية

3/12/2024 6:00:15 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توفي 9 أشخاص وأصيب 78 آخرين في جزيرة بمبا، بعد تناولهم لحم السلاحف البحرية، وذلك حسبما نقلت صحيفة "أسوشيتد برس".

وأوضحت الوكالة، أن من بين إجمالي الوفيات 8 أطفال وشخصًا بالغ، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابتهم بالتسمم الغذائي.

وتناول المصابين لحم السلاحف في وقت سابق الأسبوع الماضي، إلا أنهم توفوا لاحقًا حيث كان بينهم والد أحد الأطفال، وذلك حسب المسؤول الطبي بالمنطقة حاجي بكاري، الذي أكد أن جميع الحالات توفوا جراء تناولهم للحم السلاحف.

وليست تلك بسابقة في حدوث حالات تسمم بسبب تناول لحم السلاحف، مع حدوث الواقعة سابقًا في نوفمبر 2021، حيث توفي 7 أشخاص بينهم طفل عمره 3 سنوات بعد تناول لحم السلاحف.


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