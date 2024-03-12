مئات الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الشرطة

أفاد تقرير فلسطيني بــ "اقتحام مئات المستعمرين، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي ".

ووفق وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم، "تواصل سلطات الاحتلال فرض قيودها على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى".

وطبقا للوكالة، "اقتحم 275 مستعمرا الأقصى، بحجة الاحتفاء بمطلع الشهر العبري، وبدعوة من جماعات الهيكل المزعوم، والتي شددت على ضرورة تكثيف الاقتحامات في شهر رمضان".

وبحسب الوكالة، "يعتزم وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، إجراء زيارة استفزازية لمقر شرطة الاحتلال قرب حائط البراق في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة المقبل".





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