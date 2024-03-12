أوكرانيا تستهدف روسيا بسلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة

تعرضت روسيا الثلاثاء لسلسلة هجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية، استهدفت على وجه الخصوص منطقة لينينغراد في شمال غرب البلاد، وتسبّبت باندلاع حرائق في مواقع للطاقة في منطقتين أخريين من البلاد.

وتعدّ هذه الهجمات من الأبرز تستهدف الأراضي الروسية منذ بدء موسكو الحرب في فبراير 2022.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تمكّنت خلال ليل الإثنين الثلاثاء من تدمير 25 طائرة مسيّرة أوكرانية، بينها اثنتان في أجواء منطقة موسكو، وواحدة في كل من بريانسك ولينينغراد، و11 في كل من بيلغورود وكورسك.

وتقع بريانسك وبيلغورود وكورسك على مقربة من الحدود الروسية الأوكرانية.

الا أن هجمات كييف طالت الثلاثاء أيضا مناطق بعيدة عن الحدود، اذ أفادت السلطات المحلية عن تسجيل هجمات في مدينة أوريول الواقعة على مسافة 160 كلم من الحدود، وكستوفو الواقعة على مسافة 450 كلم شرق العاصمة الروسية.

احتراق مستودعين للنفط

وأفادت السلطات المحلية في المنطقتين عن اندلاع حريق في مصفاة للنفط ومستودع للوقود جراء هذه الهجمات.

وأفاد حاكم منطقة نيجني نوفغورود، غليب نيكيتين، بأن مجمعا للوقود والطاقة في منطقة كستوفو الصناعية تعرض لهجوم بطائرات بلا طيار. وكتب على تلغرام أن "الخدمات الخاصة تعمل في الموقع، مستخدمة كل القوات والوسائل اللازمة لتحديد مكان الحريق في إحدى منشآت تكرير النفط". وأكد أن الهجوم لم يتسبب بإصابات.

من جهته كتب حاكم أوريول أندرييه كليتشكوف على تلغرام "تحطمت طائرة بلا طيار في أوريل. تعرض مجمع للوقود والطاقة لهجوم. الخدمات الخاصة تعمل في مكان الواقعة لاحتواء الحريق. لا يوجد ضحايا".

وبحسب ما نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن مسؤول في خدمات الانقاذ، أدى الهجوم لاندلاع حريق في مستودع للمواد النفطية. ووقع الهجوم حوالي الساعة 3,00 (منتصف الليل ت غ)، وفق وسائل الإعلام المحلية.

كما هاجمت طائرات مسيرة أوكرانية ليل الاثنين الثلاثاء منطقة بيلغورود الروسية القريبة من مدينة خاركيف الأوكرانية، دون وقوع إصابات، بحسب حاكم المنطقة الذي قال إن أحد خطوط نقل الكهرباء قد تضرر.

وذكر الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف على تلغرام أن "منطقة بيلغورود تعرضت لهجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية باستخدام طائرات بلا طيار".

وبحسب قوله، انقطعت الكهرباء عن سبع قرى بسبب هذا الهجوم.

إلى ذلك، دُمّرت طائرة بلا طيار فوق منطقة تولا في جنوب موسكو، بحسب ما نقلت وكالة تاس عن وزارة الأمن الإقليمية.

وأعلن حاكم منطقة كورسك، الواقعة أيضا قرب حدود أوكرانيا، أن الدفاعات الروسية أسقطت طائرتين بلا طيار.

كما دمّرت الدفاعات الروسية طائرة مسيّرة صباح الثلاثاء في كيريشي بمنطقة لينينغراد الواقعة على مسافة مئات الكيلومترات من الحدود مع أوكرانيا، وفق الحاكم المحلي ألكسندر دروزدنكو.

منذ بدء الحرب نهاية فبراير 2022، تمكن الجيش الأوكراني من تنفيذ هجمات بطائرات بلا طيار بشكل متزايد داخل الأراضي الروسية.

وقالت روسيا السبت إنها دمرت 47 طائرة بلا طيار أوكرانية، معظمها في منطقة على الحدود مع أوكرانيا.





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