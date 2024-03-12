OBELAS تكشف عن حلول تعليمية مبتكرة على هامش حفل افتتاح الشركة في دبي

كشفت شركة OBELAS، الشركة الرائدة في تكنولوجيا التعليم EdTech عن حلولها الجديدة - المُبتكرة والثورية في القطاع التعليمي على هامش حفل افتتاح الشركة الكبير في فندق Armani بدبي بتاريخ 29 فبراير 2024.

وفي هذه المناسبة الكبيرة للشركة في فندق Armani دبي، تم الإعلان عن مجموعة حلول OBELAS المميزة في قطاع تكنولوجيا المعلومات EdTech بحضور أكثر من 135 من كبار مؤثرين وقادة التعليم من كل انحاء العالم ليشهدوا تدشين وإطلاق شركة OBELAS والتعرف على حلولها المبتكرة لخدمة التعليم.

بإعتبارها أول شركة في العالم تقوم بدمج حلول تكنولوجيا التعليم الحديثة EdTech مع محتوى تعليم اللغة الإنجليزية الأمريكية ELT بهدف إعادة تشكيل ورقمنة قطاع التعليم في الشرق الأوسط. توفر منصة OBELAS مجموعة وفيرة من الموارد التعليمية الغنية لدعم الطلاب، المُعلمين والآباء على حد سواء في خلال رحلتهم التعليمية مدى الحياة.

انطلاقا من رؤية OBELAS لتكون مُحفز أساسي للابتكار والتحول التعليمي، تسعى الشركة إلى استبدال الحفظ والمُطابقة بالإبداع وتعزيز التفكير النقدي وتأهيل الطلاب ليصحبوا سفراء للتغيير الإيجابي في العالم مع التركيز على إعادة تشكيل المشهد التعليمي. وتسعى OBELAS إلى تطوير ودفع الابتكار في قطاع التعليم في المنطقة من خلال الاستفادة من التقنيات والمنهجيات والممارسات الحديثة والتقنية لتعزيز مردود ونتائج التعلم.

قام فريق خبراء OBELAS في تكنولوجيا التعليم EdTech بتصميم موارد تعليمية تفاعلية وسهلة الاستخدام مبنية على تجارب تعلم مشوقة وفعالة مع الأخذ في الاعتبار أركان OBELAS الرئيسية: التكيف، الإبداع، والابتكار.

تتضمن حلول OBELAS لتكنولوجيا التعليم EdTech منصات مترابطة تُقدم مجموعة متنوعة ومُبتكرة من الحلول الحديثة ومجموعة من الأدوات التفاعلية والموارد العلمية الغنية والمثيرة للاهتمام. على صعيد أخر، تعمل حلول OBELAS للنشر كمسار رائد لاكتشاف عالم المعرفة من خلال مجموعة غنية من المنشورات والموارد التعليمية عالية الجودة.

كما قال الرئيس التنفيذي للشركة، أنس المُلا "نلتزم في OBELAS بإعادة تشكيل المشهد التعليمي في الشرق الأوسط من خلال تقديم مجموعة متكاملة من الحلول المُبتكرة. وبينما نقوم بإطلاق OBELAS في الإمارات العربية المتحدة، من المهم توضيح اننا نهدف دائما لتعزيز التجربة التعليمية للطلاب والمعلمين والآباء عن طريق إمدادهم بأحدث الحلول والموارد التعليمية عالية الجودة لقيادتهم نحو التميز التعليمي وبناء مستقبل يُمكن لكل مُتعلم تحقيق إمكاناته الكاملة".

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