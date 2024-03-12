الذهب ينضم للبتكوين والأسهم الأمريكية ويحقق قمة تاريخية جديدة في سياق سوق استثناني!

على الرغم من وجود الفوائد المرتفعة ونهاية الاموال الرخيصة حول العالم من أكثر من عام ونصف العام وتصريحات صناع السياسة النقدية في كل مكان على استمرار معدلات الفائدة مرتفعة لفترة زمنية مطولة إلا أن أصول المخاطرة تحقق ارتفاعات قياسية في ظروف سوق استثنائية بل وتوصف من قبل البعض أنها غير مسبوقة.

الذهب كان الاصل المالي الجديد في نادي "القمم التاريخية" بعد البتكوين ومؤشرات الاسهم الامريكية وبعض المؤشرات الاوروبية. الذهب حقق مستويات تاريخية جديدة قرابة الـ2200 دولار أمريكي في ظل غياب الاضطرابات الجيوسياسية التي ساعدته في البقاء فوق مستويات الـ2000 دولار خلال الشهر الماضي.

وكان المحفز الرئيسي لارتفاعات أصول المخاطرة المختلفة وتراجع الدولار الامريكي هو ارتفاع توقعات السوق بأن الفيدرالي الامريكي سيقوم بخفض الفائدة قريبًا وجاءت هذه القناعات على أمرين الأول، شهادة محافظ الفيدرالي جيروم باول وخصوصًا في يومه الثاني أمام مجلس الشيوخ والتي صرح فيها بأن بأمرين الأول أنه لا يوجد المزيد رفع الفائدة والثاني اقتربوا بصورة كبيرة من التأكد من تراجع التضخم الأمر الذي يعزز من توقعات خفض قريب للفائدة وتبديد أي مخاوف من العودة لرفع الفائدة.

الأمر الاخر هو تراجع ارقام التوظيف الامريكية الذي كانت تسبب الكثير من المخاوف من عودة التضخم، وجاءت مجمل الارقام على تراجعات بما فيها الوظائف الشاغرة ومتوسط الاجور بالإضافة إلى تراجع القراءة الثانية للشهر الماضي الأمر الذي أكد للأسواق أن الارقام الحالية ستدعم الفيدرالي للمضي قدمًا بخفض الفائدة للحفاظ على المكاسب الاقتصادية.

وعلى صعيد الاسهم الامريكية حقق المؤشر الامريكي الأوسع انتشارًا والناسداك قمم تاريخية جديدة بعد بداية عصيبة الأسبوع الماضي واستمرت انفيديا في تصدر الاخبار بعد أن اقترب لمستويات الـ1000 دولار مدفوعًا بسياق السوق والاقبال على الاستثمار الذكاء الصناعي. وتترقب الاسواق هذا الاسبوع نتائج ارقام التضخم آخر الارقام المهمة قبل اجتماع الفيدرالي في 20 مارس ومن المتوقع أن يعكس هذا الرقم تراجع معدلات التضخم الرئيسية وتراجع التضخم بقيمته الاساسية ولكن بوتيرة أقل. وفي ظل هذه الارتفاعات القياسية توجد المخاوف ولكنها من نوع آخر فواقع المستثمرين يعكس ثقة في الوضع الاقتصادي ولكن المخاوف من احتمالية حنى الأرباح وهو الأمر الذي لا ترجحه الارقام حتى هذه اللحظة.

وحقق البتكوين قمة تاريخية جديدة قرابة مستويات الـ70 ألف مدعومًا بضعف الدولار واستمرار التدفقات النقدية من صناديق الاستثمار المتداولة بقيادة بلاكروك ولكن ضعف التحركات كان المهين على البتكوين فقد استغرق أكثر من7 أيام لتحقيق قمة تاريخية كان أبعد من السابقة بأقل من 1000 دولار الأمر الذي يعكس هدوء الطلب. وبعيدًا عن البتكوين حقق الايثيريوم ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم قمة جديدة قرابة الـ4000 دولار ويترقب مستثمري الايثيريوم الموافقة على صناديق الاستثمار المتداولة في الايثيريوم والتي من المتوقع صدورها نهاية هذا الشهر حيث يراها الكثيرين على أنها ستكون الفرصة القادمة بعد انهاء زخم البتكوين.

أغلقت الأسهم المصرية عند مستوى قياسي اليوم الأحد لتتصدر بورصات الشرق الأوسط لتواصل موجة صعود بدأها اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي وحصلت مصر على صفقة موسعة بقيمة 8 مليارات دولار يوم الأربعاء مع صندوق النقد الدولي بعد ساعات من قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس وتحرير عملتها، مما سمح لها بالانخفاض، في مسعى لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد.

كما ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية (.TASI) بنسبة 0.3%، مدعومًا بارتفاع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1.4%، بعد أن رفعت شركة النفط العملاقة توزيعات أرباحها على الرغم من انخفاض الأرباح. وأعلنت أرامكو عن توزيع أرباح أساسية، مدفوعة بغض النظر عن النتائج، بقيمة 20.3 مليار دولار عن الربع الرابع. وتتوقع أن تدفع 43.1 مليار دولار من الأرباح المرتبطة بالأداء هذا العام، بما في ذلك 10.8 مليارات دولار في الربع الأول.



الأسهم العشرة الأكثر تداولا على تطبيق أمانة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

1.

SALIK

2.

ARAMCO

3.

EMAR

4.

DEWA

5.

SABIC

6.

ADCB

7.

FAB

8.

ADNOCDIST

9.

ADSPORTS

10.

AIRA









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