تدقيق أمريكي يكشف 33 مشكلة في إنتاج طائرة بوينغ 737 ماكس

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن تدقيقا لإدارة الطيران الاتحادية الأمريكية في عملية إنتاج الطائرات بوينغ 737 ماكس أظهر إخفاقا في 33 من أصل 89 اختبارا.

وأُجري التدقيق بعد حادث انفصال جزء من جسم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة (ألاسكا إيرلاينز) خلال رحلة في يناير الماضي.

وقال التقرير أمس الاثنين نقلا عن عرض لإدارة الطيران الاتحادية اطلعت عليه نيويورك تايمز إنه في التحقيق واسع النطاق، فشلت شركة بوينغ في فحص يتعلق بالمكون الذي أدى إلى انفصال الجزء من الطائرة، والمعروف بأنه قابس الباب.

وأضاف التقرير أن الشركة الموردة سبيريت إيروسيستمز التي تنتج بدن الطائرات ماكس اجتازت ستة من أصل 13 عملية تدقيق وفشلت في البقية.

بالإضافة إلى ذلك وجدت عملية تدقيق في سبيريت، ركزت على مكون قابس الباب، خمس مشكلات وفشلت الشركة في المشكلة التي تناولت تثبيت المكون، وفقا للتقرير.

وقالت شركة صناعة الطائرات لرويترز في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إنه بناء على تدقيق إدارة الطيران الاتحادية تواصل بوينغ تنفيذ تغييرات فورية وتعمل على تطوير خطة لتعزيز السلامة والجودة. ولم ترد إدارة الطيران الاتحادية ولا شركة سبيريت إيروسيستمز بعد على طلبات من رويترز للتعليق.

وقال وزير النقل الأمريكي بيت بوتيجيج في وقت سابق من أمس الاثنين إنه يتوقع أن تتعاون بوينغ في التحقيقات التي تجريها وزارة العدل والمجلس الوطني لسلامة النقل في حالة الطوارئ الجوية التي وقعت خلال رحلة لطائرة 737 ماكس 9 في الخامس من يناير.

وفي الوقت نفسه قال مايكل ويتاكر من إدارة الطيران الاتحادية إن الإدارة وبوينغ تأملان في تحديد المعايير التي يجب على الشركة المصنعة الوفاء بها لزيادة معدل إنتاج الطائرات ماكس خلال الثلاثين يوما القادمة.





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