«دناتا» تحصل على اعتماد «اياتا» لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم

حصلت «دناتا»، الشركة العالمية العاملة في خدمات الطيران والسفر، على اعتماد المناولة الآمنة لبطاريات الليثيوم من مركز التميز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا». ويجسد هذا الإنجاز التزام الشركة بتلبية معايير السلامة والمتطلبات التنظيمية الصارمة في مناولة المواد التي قد تكون خطرة.

وكانت رحلة «دناتا» مع برنامج بطاريات الليثيوم قد بدأت منذ أبريل 2023، وبعد أقل من 12 شهراً، أصبحت أول مزود للخدمات الأرضية يحصل على اعتماد لـ11 محطة من محطاتها حول العالم، التي شاركت جميعها في عملية تدقيق شاملة. وأكملت محطات الشركة في أستراليا وباكستان أول مراحل التقييم، تلتها سنغافورة وبلجيكا والمملكة المتحدة والإمارات. وأقيم حفل اعتماد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» لهذه المحطات في اجتماع الندوة العالمية للشحن التي أقيمت مؤخراً في هونج كونج.

وقال غيوم كروزير، نائب رئيس أول «دناتا» للشحن في الإمارات واستراتيجية الشحن العالمية: «إن الحصول على اعتماد مركز التميز للمدققين المستقلين التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي لمناولة ونقل بطاريات الليثيوم، يؤكد التزامنا بالسلامة والامتثال، ويعكس جهودنا المستمرة للحفاظ على أعلى المعايير في التعامل مع البضائع الخطرة، وضمان سلامة عملياتنا ورضا عملائنا».

وقال الرئيس العالمي للشحن في الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بريندان سوليفان: «تواصل الشحنات الجوية التي تحتوي على بطاريات الليثيوم نموها، ويأتي ضمان نقل هذه العناصر بأمان وكفاءة في صدارة أولويات الصناعة، ولتحقيق ذلك يجب الامتثال للتغييرات التنظيمية ودمج أفضل الممارسات في مناولة بطاريات الليثيوم عبر سلسلة التوريد، ومن هذا المنطلق تم إطلاق برنامج مركز التميز للمدققين المستقلين لنقل بطاريات الليثيوم».

وأضاف: «نثمّن حصول «دناتا» على هذا الاعتماد كونها أول مزود للخدمات الأرضية يعتمد 11 محطة عبر شبكة محطاتها العالمية، في إنجاز سيعود نفعه على عملائها من خلال ضمان مناولة شحناتهم بأقصى قدر من الكفاءة والسلامة، ويرسي أيضاً معياراً جديداً للجودة في قطاع الشحن».

يذكر أن «دناتا» استثمرت بكثافة، خلال السنوات القليلة الماضية، في عملياتها لتعزيز السلامة وتحسين الكفاءة في التعامل مع البضائع الخطرة. وأصبحت في عام 2021 أول مزود خدمات جوية عالمي يعتمد منصة أياتا للفحص التلقائي DG Autocheck لقبول شحنات البضائع الخطرة. وحصلت في ديسمبر 2023، على اعتماد إضافي من الاتحاد الدولي للنقل الجوي «اياتا» للتدريب والتقييم القائم على الكفاءة CBTA فيما يتعلق بالبضائع الخطرة.

وتأسست «دناتا»، التي رسخت مكانة رفيعة كشركة عالمية رائدة في تقديم خدمات الطيران والسفر، في عام 1959، وتقدم خدمات المناولة الأرضية والبضائع والسفر والتموين والتجزئة عالية الجودة في أكثر من 30 دولة عبر القارات الست. وخلال السنة المالية 2022/ 2023، تعاملت فرق «دناتا» مع أكثر من 710 آلاف رحلة طيران، و2.7 مليون طن من البضائع، وحمّلت 111.4 مليون وجبة، وسجلت صفقات إجمالية لخدمات السفر TTV بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي.

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