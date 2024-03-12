الهند تتصدر العضويات الجديدة في غرفة تجارة دبي 2023 بـ 15481 شركة

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، عن تصدر المستثمرين الهنود قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة خلال عام 2023 من غير الإماراتيين، بحوالي 15481 شركة جديدة، وبنسبة نمو سنوية بلغت 38% مقارنة بعدد الشركات الجديدة خلال عام 2022، مما يعكس جاذبية دبي ومكانتها المتنامية كوجهة للاستثمارات الهندية المباشرة.

وحلت باكستان في المرتبة الثانية بـ 8036 شركة جديدة، وبنسبة نمو بلغت 71.2% مقارنة بعددها في عام 2022، في حين جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 4837 شركة، بنمو بنسبة 63.2% مقارنة بعددها في عام 2022.

مكانة استثمارية

وأشار محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إلى أن إمارة دبي أظهرت خلال العام الماضي قدرة استثنائية على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتنوعة الجنسيات والاختصاصات، مما يعكس تنوع بيئة الأعمال، والجاذبية الاقتصادية للإمارة كوجهة عالمية للأعمال.

وقال: إن غرفة تجارة دبي حريصة على توفير خدمات متخصصة ذات قيمة مضافة تدعم أولوياتها الاستراتيجية، وتساهم في تسهيل ممارسة الأعمال، ودعم تنافسية الشركات، معتبراً أن نسب النمو الكبيرة في جنسيات الشركات المنضمة لعضوية الغرفة، مؤشر حيوي على المكانة المتنامية لدبي على الساحة العالمية خصوصاً بعد إطلاق أجندة دبي الاقتصادية (D33) الطموحة التي تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة في صناعة مستقبل دبي.

نمو متواصل

وبلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في العام الماضي 2755 شركة، بنسبة نمو بلغت 28.8% مقارنةً بعددها في عام 2022، والتي بلغ عددها آنذاك 2139 شركة، حيث احتلت سوريا هذا العام المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة.

وحلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة، حيث بلغ عدد شركات المملكة المتحدة الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة 2267 شركة جديدة مقارنة بـ 1503 شركات جديدة في عام 2022، مسجلة نسبة نمو بلغت 50.8%.

وارتفع عدد الشركات البنغالية الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة من 1577 شركة جديدة في عام 2022 إلى 2252 شركة جديدة في عام 2023، بنسبة نمو بلغت 42.8%.



وجاءت الصين في المرتبة السابعة في قائمة أعلى جنسيات الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة مع انضمام 1560 شركة جديدة في عام 2023، مسجلة نسبة نمو سنوية بلغت 66.5%.

وسجلت الشركات الأردنية الجديدة نمواً بنسبة 31.6%، حيث بلغ عدد الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة 1469 شركة في عام 2023 مقارنةً بـ 1116 شركة جديدة انضمت بعام 2022.

وجاءت الشركات العراقية في المرتبة التاسعة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات العراقية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 1247 شركة خلال العام الماضي بنسبة نمو سنوية بلغت 95.5% حيث بلغ عدد الشركات العراقية الجديدة 638 شركة آنذاك في عام 2022.

وحلت الشركات اليمنية في المرتبة العاشرة في القائمة حيث بلغ عدد الشركات اليمنية الجديدة المسجلة في عضوية الغرفة 1214 شركة خلال العام الماضي، بنسبة نمو سنوية بلغت 57.5%، حيث بلغ آنذاك عدد الشركات اليمنية الجديدة المسجلة في عضوية الغرفة 771 شركة في عام 2022.

قطاعات جديدة

واستحوذ مجال التجارة وخدمات التصليح على حوالي 44.2% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة التي انضمت لعضوية الغرفة في عام 2023، يليه مجال العقارات والإيجارات وخدمات الأعمال الذي استحوذ على 32% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة، في حين حل قطاع التشييد والبناء بالمرتبة الثالثة بنسبة 8.3%، يليه مجال النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة والذي استحوذ على 8.1% من إجمالي نشاط الشركات الجديدة المنضمة لعضوية الغرفة في عام 2023.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز