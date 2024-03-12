(الطيران المدني) بالشارقة تحتفي بأول إماراتية ضابط مراقبة الحركة الجوية بالإمارة



احتفت دائرة الطيران المدني بالشارقة، بالمواطنة مريم الحمادي التي أصبحت أول إماراتية ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة، والتي اجتازت كافة المتطلبات التي أهّلتها للقيام بهذه الوظيفة على أكمل وجه.



ويؤكد هذا الإنجاز نجاح برنامج التوطين في دائرة الطيران المدني بالشارقة، التي تحرص دائما على توفير الفرص المناسبة للمواطنين والمواطنات لدخول مجالات جديدة والتميز بها، وكذلك تقديم الدعم والتدريب المستمر لصقل المهارات والتطور المهني.



وتمكنت الحمادي ومن خلال ما تمتلكه من مهارات استثنائية وتفانيها في العمل، من إكمال البرامج التدريبية وفق متطلبات منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وكذلك طبيعة العمل في وقت قياسي. حيث اجتازت بنجاح عدة دورات وحصلت على شهادات وهي: ICA0 051، وICA0 052، وATCO Pre-OJT، وATCO OJT، وامتحان ATCO لاختبار الكفاءة خلال 3 سنوات من انضمامها للعمل في الدائرة.

وتؤدي الحمادي كامل المهام الموكلة لها، حيث تقوم بإدارة عمليات الطائرات في برج مراقبة الحركة الجوية في مطار الشارقة، التابع لدائرة الطيران المدني، بما يضمن حركة آمنة وفعالة للرحلات الجوية. والجدير بالذكر أنه في العام الماضي، تعاملت إدارة المراقبة الجوية بمطار الشارقة مع أكثر من 104 آلاف رحلة جوية، بواقع 364 رحلة يومياً.

نجاح

وقال الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة: "تحرص دائرة الطيران المدني بالشارقة على دعم المرأة وتمكينها من تحقيق النجاح في كافة المجالات، وإننا نفخر اليوم بوجود أول إماراتية تعمل بوظيفة ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة. ولا شك أن هذه الخطوة تتماشى مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة في تمكين المرأة والتأكد من مشاركتها الفاعلة في رحلة التنمية الاقتصادية المستدامة".

تحفيز

ومن جهتها قالت مريم الحمادي، ضابط مراقبة الحركة الجوية في مطار الشارقة: "أنا فخورة بكوني أول إماراتية ضابط مراقبة الحركة الجوية في الشارقة، وإن هذا الإنجاز يزيدني مسؤولية ويحفزني على المساهمة في قطاع الطيران في الإمارات. وأنا أعتبر ذلك أكثر من مجرد إنجاز على الصعيد الشخصي، حيث إنني آمل أن ألهم المزيد من النساء سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو خارجها، لمتابعة حياتهم المهنية في هذا القطاع الحيوي".





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز