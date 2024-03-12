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ماسك يعتزم جعل برنامج يستند إليه روبوت الدردشة غروك مصدراً مفتوحاً

3/12/2024 5:21:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن إيلون ماسك الاثنين أن شركته الناشئة "اكس ايه آي" ستجعل هذا الأسبوع برنامجها الذي يستند إليه روبوت الدردشة الخاص بها "غروك"، مصدرا مفتوحا.

واعتبر عدد كبير من المراقبين أنّ هذا القرار يشكل ضربة جديدة لشركة "أوبن ايه آي" التي شارك ماسك في تأسيسها قبل مغادرتها عام 2018.

وكان ماسك رفع في مطلع مارس دعوى على "أوبن ايه آي" ومدرائها لانتهاكهم عقدها التأسيسي. وأكد الملياردير انهم اعتمدوا مقاربة تجارية بينما الشركة تأسست في البداية على أنها غير ربحية.

وأشار محامو ماسك إلى أنّ "أوبن ايه آي" خرقت العقد التأسيسي برفضها نشر كود أحدث نموذج لغوي لها "جي بي تي 4".

أما "أوبن ايه آي" فاعتبرت أنّ الدعاوى التي رفعها ماسك ودفاعه عن "المصادر المفتوحة" يعكسان استياءه بعد مغادرته الشركة.

وقالت في مستند رُفع إلى المحكمة "بعدما رأى ماسك التقدم التكنولوجي الملحوظ الذي حققته الشركة، بات يريد تحقيق النجاح نفسه".

وأضافت ان "ماسك يدعي أنه يلاحق الشركة قضائيا لصالح البشرية، لكنّ الحقيقة هي (...) أنه اتخذ هذه الخطوة لتعزيز مصالحه التجارية الخاصة".


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