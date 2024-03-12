أسعار تصدير القمح الروسي تتراجع بسبب الفائض العالمي المستمر مع توقعات بزيادة الشحنات الروسية

(MENAFN
) شهدت أسعار تصدير القمح الروسي انخفاضًا الأسبوع الماضي بسبب الفائض المستمر في السوق العالمية، مع توقعات من المحللين بزيادة كبيرة في الشحنات الروسية خلال شهر مارس, وأفادت تقارير من شركة استشارات زراعية إيكار بأن سعر القمح الروسي، الذي يحتوي على نسبة بروتين 12.5 في المئة والمقرر للتسليم على أساس حر في متناول السفينة في أبريل، وتراجع إلى 198 دولار للطن المتري. وهذا يشكل انخفاضًا بقيمة خمسة دولارات عن الأسبوع السابق، مما يبرز التحديات المستمرة الناجمة عن ديناميات الفائض.
كما قدمت شركة استشارات زراعية أخرى تدعى سوفيكون نظرة على أنماط التسعير، حيث وضعت نفس درجة القمح في نطاق يتراوح بين 199 و 202 دولار للطن، وقد تمثل "إف أو بي" هذه النقطة انخفاضًا عن نطاق الأسعار في الأسبوع السابق الذي كان يتراوح بين 208 و 212 دولار للطن, ويتحتلج الانخفاض في الأسعار إلى الضغوط التي تواجه سوق القمح الروسي وسط الإمداد الوفير في أسواق الحبوب العالمية.
كذلك ألقى أركادي زلوتشيفسكي، رئيس اتحاد منتجي الحبوب الروس، كلمة خلال مؤتمر صحفي حول الظروف السوقية السائدة، معترفاً بضرورة توجيه كميات القمح بشكل عنيف إلى سوق المبيعات التي تراجعت وأظهرت نموًا محدودًا, ووأعرب زلوتشيفسكي عن قلقه بشأن احتمالية استمرار انخفاض الأسعار بشكل مستمر حتى نهاية الموسم، مما يعكس التحديات التي تواجه مصدري القمح الروس في التنقل في المنظر السوقي المتسامح مع الإمداد الوفير.
في حين كشفت بيانات صادرة عن شركة سوفيكون، استناداً إلى معلومات من الموانئ، عن زيادة في صادرات الحبوب الروسية خلال الأسبوع السابق, وقد بلغت صادرات روسيا 1.15 مليون طن من الحبوب، مقارنة بـ 1.12 مليون طن في الأسبوع السابق. ولاحظ أن صادرات القمح ارتفعت إلى 1.03 مليون طن، مقارنة بـ 0.91 مليون طن في الأسبوع السابق, وتؤكد هذه الأرقام الدور الهام الذي يلعبه القمح الروسي في أسواق الحبوب العالمية، حتى وسط ضغوط التسعير والقلق من الفائض, ومع استمرار المنافسة مع هذه التحديات، تبقى الانتباه موجهًا نحو مسار شحنات القمح الروسية وتأثيرها على الديناميات السوقية العالمية.
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