بوغدانوف: مستعدون لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) موسكو/PNN- أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء، استعداد موسكو لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية على أراضيها لحل مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن دائما على استعداد لاستقبالهم (الفصائل الفلسطينية)، عندما يعتبرون ذلك ممكنا لأنفسهم. لكن من حيث المبدأ، هناك رغبة (لديهم في ذلك)".

وأضاف: "نحن على اتصال دائم مع جميع الممثلين الفلسطينيين".

وجرت مشاورات بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة في موسكو في 29 فبراير و1 مارس، وتبنى الاجتماع بيانا مشتركا أكدت فيه الفصائل عزمها على استمرار الحوار من أجل الوصول إلى "وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

المصدر: "سبوتنيك"



