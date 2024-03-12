Tuesday, 12 March 2024 02:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بوغدانوف: مستعدون لعقد اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

3/12/2024 5:10:57 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN- أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم الثلاثاء، استعداد موسكو لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية على أراضيها لحل مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال بوغدانوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "نحن دائما على استعداد لاستقبالهم (الفصائل الفلسطينية)، عندما يعتبرون ذلك ممكنا لأنفسهم. لكن من حيث المبدأ، هناك رغبة (لديهم في ذلك)".

وأضاف: "نحن على اتصال دائم مع جميع الممثلين الفلسطينيين".

وجرت مشاورات بمشاركة الفصائل الفلسطينية كافة في موسكو في 29 فبراير و1 مارس، وتبنى الاجتماع بيانا مشتركا أكدت فيه الفصائل عزمها على استمرار الحوار من أجل الوصول إلى "وحدة وطنية شاملة تضم القوى والفصائل الفلسطينية كافة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية".

المصدر: "سبوتنيك"


MENAFN12032024000205011050ID1107965523

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث