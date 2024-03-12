جبهة لبنان:تجدد القصف المدفعي على أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN-تجدد، الثلاثاء، القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على عدة بلدات حدودية جنوبي لبنان، عقب استهداف حزب الله مواقع إسرائيلية قرب الحدود.
وأطلقت فصائل المقاومة وحزب الله، الثلاثاء، رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الإسرائيلية الحدودية ومنطقة سهلة الحولة، فيما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى وعدة مستوطنات في الجولان السوري المحتل.
ويأتي ذلك في وقت انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان.
وتواصل القصف المتبادل بين الجانبين، فبينما استهدف القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بلدات حدودية ومواقع عسكرية في الجنوب، هاجم حزب الله بطائرات مسيرة قواعد إسرائيلية للدفاع الجوي في الجولان المحتل والجليل الأعلى.
ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفا يوميا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحافيون.
MENAFN12032024000205011050ID1107965522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.