جبهة لبنان:تجدد القصف المدفعي على أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوب لبنان

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-تجدد، الثلاثاء، القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، حيث شنت الطائرات الإسرائيلية عدة غارات على عدة بلدات حدودية جنوبي لبنان، عقب استهداف حزب الله مواقع إسرائيلية قرب الحدود.

وأطلقت فصائل المقاومة وحزب الله، الثلاثاء، رشقة صاروخية من الأراضي اللبنانية باتجاه البلدات الإسرائيلية الحدودية ومنطقة سهلة الحولة، فيما دوت صافرات الإنذار عدة مرات في الجليل الأعلى وعدة مستوطنات في الجولان السوري المحتل.

ويأتي ذلك في وقت انفجرت صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، فيما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي حولا ومركبا جنوبي لبنان.

وتواصل القصف المتبادل بين الجانبين، فبينما استهدف القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي بلدات حدودية ومواقع عسكرية في الجنوب، هاجم حزب الله بطائرات مسيرة قواعد إسرائيلية للدفاع الجوي في الجولان المحتل والجليل الأعلى.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان، قصفا يوميا متقطعا مع الجيش الإسرائيلي، بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود، بينهم مدنيون وصحافيون.