واشنطن: ندرس إيصال مساعدات لغزة بحرا لعدم كفاية الخيارات

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن بدأت في دراسة خيار إيصال المساعدات إلى غزة عن طريق البحر لأن الخيارات الأخرى ليست كافية.

وقال متحدث الوزارة ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الاثنين، إن الولايات المتحدة نفذت عمليات إنزال مساعدات جوية خلال الأسبوع الماضي لتلبية الاحتياجات العاجلة في غزة.

وأوضح ميلر أن بلاده تدرس أيضًا خيار الطريق البحري لتقديم مساعدات إضافية.

وتابع: "ذكرنا من قبل أن الطريق البحري لن يكون بديلاً عن المساعدات البرية، بل سيساهم فيها. ولذلك، سنواصل ممارسة الضغط من أجل المساعدات البرية".

وادعى أن هناك تحسن طفيف في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وأن واشنطن تبذل جهودا في هذا الإطار.

والأحد، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، عبر منصة إكس، إرسال سفينة الدعم التابعة للبحرية الأمريكية الجنرال فرانك إس بيسون إلى سواحل غزة وعلى متنها المواد اللازمة لبناء ميناء مؤقت.

وأشارت إلى أن السفينة غادرت قاعدة لانغلي-يوستيس المشتركة في فرجينيا (شرق) متجهة إلى شرق البحر المتوسط ​​في 9 مارس/آذار، بعد أقل من 36 ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن اعتزام بلاده تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة عن طريق ممر بحري.

وأعلن متحدث وزارة الدفاع الأمريكية باتريك رايدر السبت أن بناء الميناء المؤقت الذي تخطط الولايات المتحدة لإنشائه قد يستغرق 60 يوما.

وأوضح رايدر أن إنشاء الميناء المؤقت في غزة سيتم مع الحلفاء والشركاء في المنطقة، مشيرا إلى تخصيص جنود من 7 ألوية نقل في ولاية فرجينيا لهذا الغرض.