انطلاق اول سفينة مساعدات من قبرص نحو قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
قبرص/PNN- أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.
وشوهدت سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص، وتسحب بارجة تحتوي على حوالي 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.
وتتولى منظمة“وورلد سنترال كيتشن” الخيرية، ومقرها الولايات المتحدة، تنظيم المهمة التي تتحمل الإمارات الجزء الأكبر من تمويلها. في حين تقوم مؤسسة“برواكتيفا أوبن آرمز” الخيرية الإسبانية بمهام تزويد السفينة.
وقال مؤسس المنظمة الأمريكية خوسيه أندريس، والرئيسة التنفيذية للمنظمة إيرين جور، في بيان:“هدفنا هو إطلاق طريق بحري للقوارب والبوارج المحملة بملايين الوجبات لتواصل الإبحار نحو غزة”.
وتعتزم المؤسستان الخيريتان نقل المساعدات مباشرة إلى قطاع غزة الذي عُزل عن العالم الخارجي منذ أن بدأت إسرائيل عدوانها يوم السابع من أكتوبر.
وفي ظل عدم وجود بنية تحتية لميناء، قالت“وورلد سنترال كيتشن” إنها ستقوم بإنشاء رصيف تتوقف عليه السفينة في غزة بمواد من المباني المدمرة والأنقاض. وقالت إنها جمعت 500 طن أخرى من المساعدات في قبرص على أن يتم إرسالها هي الأخرى.
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