الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من الخليل داخل أراضي الـ48

(MENAFN
- Palestine News Network )
الخليل/PNN- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل، داخل أراضي الـ48.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشاب عمر خالد مخامرة، أثناء عمله في مدينة بئر السبع.
وفي سياق منفصل، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة يطا، عرف من أصحابها الشقيقان عادل وشعبان أبو صويلح.
كما
نصبت حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وبلدات الظاهرية، وبيت عوا، وسعير، ودورا، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة مرورهم.
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