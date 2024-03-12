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الشرطة الإسرائيلية تعتقل شابا من الخليل داخل أراضي الـ48

3/12/2024 5:10:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مواطنا من بلدة يطا جنوب الخليل، داخل أراضي الـ48.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الشاب عمر خالد مخامرة، أثناء عمله في مدينة بئر السبع.


وفي سياق منفصل، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في بلدة يطا، عرف من أصحابها الشقيقان عادل وشعبان أبو صويلح.

كما
نصبت حواجزها العسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وبلدات الظاهرية، وبيت عوا، وسعير، ودورا، وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت في هوياتهم، ما تسبب في إعاقة مرورهم.

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