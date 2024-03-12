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موسكو تعلن استعدادها لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

3/12/2024 5:10:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) موسكو/PNN-أعلنت موسكو استعدادها لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية لحل مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة "ريا نوفوستي" إن الأطراف الفلسطينية لديها الرغبة في عقد اجتماع مرة أخرى.

وأضاف بوغدانوف: "نحن دائما على استعداد لقبولهم عندما يعتبرون ذلك ممكناً لأنفسهم، ولكن من حيث المبدأ هناك رغبة، ونحن على اتصال دائم مع جميع ممثلي الفصائل الفلسطينية".

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