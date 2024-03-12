موسكو تعلن استعدادها لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية

(MENAFN
- Palestine News Network )
موسكو/PNN-أعلنت موسكو استعدادها لتنظيم اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية لحل مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة "ريا نوفوستي" إن الأطراف الفلسطينية لديها الرغبة في عقد اجتماع مرة أخرى.
وأضاف بوغدانوف: "نحن دائما على استعداد لقبولهم عندما يعتبرون ذلك ممكناً لأنفسهم، ولكن من حيث المبدأ هناك رغبة، ونحن على اتصال دائم مع جميع ممثلي الفصائل الفلسطينية".
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