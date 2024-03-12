صحة غزة : العالم سيشهد أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN-أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة قليلة جدا جدا، ولا تكفي لأحد، محذرةً من أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة في قطاع غزة؛ إن لم يحدث تحرك عاجل للإنقاذ.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في تصريح صحفي،
أن المساعدات تصل من طريقين؛ شارع صلاح الدين، حيث يوجد هناك جزيرة دوران كانت الكويت بنتها لذلك اسمها دوار الكويت، أما المكان الآخر فهو شارع البحر عند مفترق النابلسي.
وأشار القدرة إلى أن الناس تحتشد في هذين المكانين (دوار الكويت ودوار النابلسي) أملا في الحصول على أي طعام.
وناشد قائلاً: "أغيثوا سكان الشمال، لا تتركوهم فريسه للجوع والقصف والمرض"، محذرًا بأن الأطباء سيموتون والتمريض هناك سيموت وسيشهد العالم أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة.
واستشهد 28 مواطناً نتيجة سوء التغذية والجفاف خلال الأيام الماضية، فيما يدور الحديث عن وفاة العشرات خارج المستشفيات لذات السبب.
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