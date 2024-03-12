صحة غزة : العالم سيشهد أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN-أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة قليلة جدا جدا، ولا تكفي لأحد، محذرةً من أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة في قطاع غزة؛ إن لم يحدث تحرك عاجل للإنقاذ.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة في تصريح صحفي،

أن المساعدات تصل من طريقين؛ شارع صلاح الدين، حيث يوجد هناك جزيرة دوران كانت الكويت بنتها لذلك اسمها دوار الكويت، أما المكان الآخر فهو شارع البحر عند مفترق النابلسي.

وأشار القدرة إلى أن الناس تحتشد في هذين المكانين (دوار الكويت ودوار النابلسي) أملا في الحصول على أي طعام.

وناشد قائلاً: "أغيثوا سكان الشمال، لا تتركوهم فريسه للجوع والقصف والمرض"، محذرًا بأن الأطباء سيموتون والتمريض هناك سيموت وسيشهد العالم أكبر عدد من ضحايا الجوع خلال الأيام القادمة.

واستشهد 28 مواطناً نتيجة سوء التغذية والجفاف خلال الأيام الماضية، فيما يدور الحديث عن وفاة العشرات خارج المستشفيات لذات السبب.