العين الإماراتي يهزم النصر ويبلغ نصف نهائي أبطال آسيا

MENAFN - Amman Net) بلغ العين الإماراتي الدور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه النصر السعودي 3-1 بضربات الترجيح بعد التعادل 3-3 مساء الاثنين في إياب دور الثمانية بالبطولة.

وكان العين قد فاز ذهابا 1-صفر، فيما فاز النصر 4-3 في مباراة الإياب بعد الوقت الإضافي، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح التي ابتسمت للعين بفوزه 3-1.

وسيواجه العين في الدور قبل النهائي الفائز من مباراة الاتحاد السعودي ومواطنه وضيفه الهلال في وقت لاحق اليوم الثلاثاء، حيث انتهت مباراة الذهاب بفوز الهلال 2-صفر.

وتقدم العين في الدقيقة الـ28 عن طريق سفيان رحيمي، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول سجل عبد الرحمن غريب هدف تقليص الفارق، ليعيد الأمل إلى فريقه في العودة للمباراة.

ونجح النصر في مبتغاه بعدما أخطأ خالد عيسى حارس مرمى العين وتسبب في هدف هز به شباك فريقه في الدقيقة الـ51، ثم اكتملت العودة بهدف ثالث من توقيع أليكس تيليس في الدقيقة الـ72، ليتم اللجوء إلى شوطين إضافيين.





وتعرّض النصر لنقص في صفوفه بعد طرد لاعبه أيمن يحيى في الدقيقة الـ98 بالشوط الإضافي الأول.

وفي الدقيقة الـ103 بالشوط الإضافي الأول سجل العين الهدف الثالث عن طريق سلطان الشامسي، لكن النصر لم يستسلم وسجل له كريستيانو رونالدو الهدف الرابع من ضربة جزاء في الدقيقة الـ118، ليتم اللجوء إلى ضربات الترجيح.

وابتسمت ضربات الترجيح للعين الذي سجل له سفيان رحيمي وكاكو وسلطان الشامسي، فيما لم يسجل للنصر سوى رونالدو، وأهدر كل من مارسيلو بروزوفيتش وأليكس تيليس وأوتافيو، ليودع النصر البطولة وتذهب بطاقة قبل النهائي إلى الفريق الإماراتي.