الإنتخابات الأمريكية... هل تشهد متغيرات جديدة ؟

MENAFN - Amman Net) تتميز الإنتخابات الأمريكية بأهمية خاصة لما لها من تداعيات على ملفات عالمية وعلى رأسها القضية الفلسطينية لما تمثله من صلب القضايا التي تحتل مكانة لدى الغالبية الساحقة من الشعب العربي واحرار العالم وما إنتفاضة الشعوب على إمتداد العالم تنديدا وإستنكارا للعدوان الإسرائيلي الإرهابي وما تم إرتكابه من جرائم حرب وجرائم إبادة وتطهير عرقي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة إلا دليل على ذلك.إنتخابات نوفمبر والمتغير الجديد :



إعتدنا سابقا ان العامل الحاسم في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية تمثل في :

* العامل الإقتصادي وتبعاته على حياة ومعيشة الناخب.

* النفوذ الصهيوني " الايباك".



ولكن طرأت عوامل جديدة قد تحدث تغييرا لدى توجه

الناخب الأمريكي لصندوق الإقتراع وبالتالي على نتائج الإنتخابات الرئاسية القادمة وما بعدها

وهذا ما تشير إليه نتائج الإنتخابات التمهيدية في ميتشيغان ومينوسوتا

وإستطلاعات الرأي وخاصة لدى جيل الشباب القوة الصاعدة الفعلية مستقبلا وهذه العوامل تتمثل في:



أولا: بروز قوة سياسية قيد التنظيم والتاطير قوامها الجاليات الفلسطينية والعربية والإسلامية والاقليات والقوى والأفراد التقدميين داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال ورافضة للسياسة الأمريكية المنحازة للكيان الإستعماري الإسرائيلي.

ثانيا: تراجع نفوذ الايباك الإعلامي مع تصاعد قوة الإعلام المجتمعي باشكاله المتعددة الذي ساهم بكشف حجم المجازر والجرائم والتدمير الإسرائيلية التي لم يسجل التاريخ مثيلا لها منذ قرون بحق المدنيين من ابناء الشعب الفلسطيني وبالاعيان المدنية في قطاع غزة بل في عموم أراض الدولة الفلسطينية المحتلة والمعترف بها دوليا.

ثالثا: صعود قوة شعبية إنتخابية مؤثرة

آخذة بالتوسع والإنتشار تؤثر على نتائج الإنتخابات الأمريكية الرئاسية الكلية وخاصة في الولايات المتارجحه كولايات جورجيا وميتشيغن وغيرها مما أضعف دور

الايباك كقوة وحيدة سبيلا للوصول إلى البيت الأبيض وكذلك الحال لمجلسي الكونغرس والشيوخ.

رابعا: تراجع النفوذ الأمريكي عالميا رسميا وشعبيا وفقدان مصداقيتها كدولة راعية وداعمة للديمقراطية والعدالة

وحقوق الإنسان وكفالة إحترام وسمو القوانين الدولية وترسيخ السلم والامن الدوليين برفضها إصدار قرار عن مجلس الأمن بوقف العدوان وحرب الإبادة المستمرة الإسرائيلية نتيجة لإنحيازها الأعمى للمستعمر الإرهابي الإسرائيلي وتمكينه من كل وسائل القوة السياسية والإقتصادية والعسكرية وتمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب باستخدام حق الفيتو مما وضعها في مكانة القيادة الفعلية للعدوان وليس الشريك مما سيؤدي لاحقا

لتقديمها لمحكمة العدل الدولية كمتهمة بإرتكاب جرائم الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني مما سيؤدي إلى إنعكاس ذلك على الوضع الاقتصادي العام في أمريكا

وعلى حياة المواطن الأمريكي.



بناءا على ما تقدم فالمتغيرات اعلاه سترخي بظلالها على الانتخابات الرئاسية القادمة في تشرين الثاني وخاصة على الرئيس بايدن الذي تجاوز كل الخطوط الحمراء سياسيا وإنسانيا وحقوقيا بإنتهاك صارخ لميثاق ومبادئ وأهداف الأمم المتحدة بإنحيازه ودعمه للعدوان الإسرائيلي العنصري الإرهابي

وما كان لبايدن

الوصول للبيت الأبيض عام 2020 دون أصوات الجاليات العربية والإسلامية والإفريقية وغيرها في الولايات الست المتارجحة التي بدات تعلن عن مواقفها المعارضة لبايدن....

المتغيرات ستؤدي حتما لتغيرات بالتفكير وبالتالي للمواقف ليس في الحزب الديمقراطي فحسب بل لدى الحرب الجمهوري.... للإنحياز لإسرائيل ثمن وبات يشكل عبئا على الشعب الأمريكي ....

على الرغم من ذلك فالإحتلال الإستعماري الإسرائيلي لفلسطين إلى زوال بإنتصار الشعب الفلسطيني بنضاله من أجل الحرية والإستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني....