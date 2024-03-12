يونيسيف: الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة لا يمكن وصفها

(MENAFN
- Amman Net) قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ريكاردو بيريز، إنه لا يجد كلمات مناسبة لوصف الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة من مجاعة.
ودعا بيريز الليلة الماضية، في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة، لوضع حد للحرب لإنهاء الكابوس الذي يعيشه السكان، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
وأضاف أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من كارثة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.
وقالت اليونيسيف في بيان سابق: "لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال، إنها جحيم حي للجميع"، مضيفة أن أكثر من 80 بالمئة من الأطفال في غزة يعانون فقرا غذائيا حادا".
MENAFN12032024000209011053ID1107965513
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.