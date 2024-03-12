شخصيات أردنية بارزة تطالب بإعادة العلاقة مع حماس وإلغاء اتفاقيات التطبيع

MENAFN - Amman Net) طالبت شخصيات أردنية بارزة بضرورة إعادة الحكومة علاقتها مع حركة حماس، وإلغاء اتفاقية "وادي عربة" وكافة الاتفاقيات التطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووقعت أكثر من ستين شخصية أردنية على بيان يتحدث عن المخاطر التي تنتظر الأردن بعد الحرب على غزة، مشيرين إلى أن "الصمت على ذبح الفلسطينيين سيؤدي إلى مجازر بحق الأردنيين".

وتابع البيان بأن "المرحلة تتطلب تغيير الموقف السياسي من حركة حماس وباقي فصائل المقاومة، وإعادة بناء الجسور بين الحركة وبين الأردن الرسمي، خاصة بعد أن أصبح العالم كله بما فيه إسرائيل وأمريكا يعلمون أن خيوط اللعبة تمسك بها حماس وليس السلطة الفلسطينية، ومن هنا لا بد من إصلاح الخطأ التاريخيّ الذي وقعنا فيه بطرد قادة حماس من الأردن، وفي السياسة الرجوع عن الخطأ فضيلة وانتصار".

ودعا البيان إلى القيام بدور إيجابي جاد لإيصال المساعدات لأهل غزة من خلال البر المتصل بين الأردن وغزة، "وليس من خلال عمليات إنزال لا تسد رمق شعب ينتابه التجويع للتركيع على الرغم من أهميتها معنويا، ولا من خلال خطط مشبوهة بعمل ميناء عائم يتحكم بمخرجاته الكيان الغاصب".

ودعا البيان إلى ضرورة "استخدام أوراق القوة التي يملكها الأردن لإجبار العدو الصهيوني على الموافقة على إرسال مساعدات جادة وبقدر كبير بدل عمليات الإنزال الجوي الرمزية خاصة أنه في الحالتين لا بد من أخد موافقة الكيان الصهيوني".

وطالب الموقعون على البيان بضرورة تشكيل "جبهة وطنية من كافة القوى السياسية والشخصيات الوطنية القومية الحريصة على إنقاذ الأردن من الأخطار القادمة".

ودعوا إلى تشكيل "حكومة تضم عناصر طاهرة ونزيهة وكفؤة وصاحبة ولاية قادرة على صناعة القرارات الوطنية، وعلى رأس تلك القرارات (إعادة النظر في معاهدة وادي عربة وإلغاء كل اتفاقيات العار بما فيها المياه والكهرباء والغاز والمنطقة الحرة، والعمل الفوري على كل أشكال الدعم والمساندة بالخضار والفواكه وخط النقل الذي دنس الأراضي الأردنية، ووقف التنسيق والتعاون مع أي طرف يسعى إلى تصفية القضية الفلسطنية وتحويل الأردن إلى منطقة حرة ومواطنيها إلى مجرد سكان لا هوية لهم)".

وبرز من بين الموقعين على البيان، رئيس الوزراء السابق أحمد عبيدات، والوزير السابق أمجد المجالي، إضافة إلى شخصيات إسلامية ووطنية.

وتاليا أسماء الموقعين على البيان:

أحمد عبيدات.

أمجد المجالي.

سالم الفلاحات.

مراد العضايلة.

موسى بريزات.

عبدالرزاق بني هاني.

زكي بني ارشيد.

هاني العموش.

علي الحباشنة.

محمد العتوم.

محمد الأزايدة.

حازم العوران.

سالم العيفة.

زيد الفايز.

أحمد فاخر.

فاروق العزا.

لؤي عبيدات.

عاصم العمري.

علي بريزات.

عدنان الروسان.

عماد المالحي.

محمد المعايطة.

محمود الحياري.

خالد المجالي.

راكان العساف.

هايل السواعير.

أمل العموش.

سناء الهلسة.

عبدالله العساف.

هاشم أبو حسان.

حكمت القطاونة.

ضرغام الهلسة.

عصام صبح.

أمين الجعافرة.

عبد العزيز الخريشا.

فايز الدويري.

منصور سيف الدين مراد.

مندوب عبيدات.

كميل الزعبي.

صايل الطراونة.

مهدي نصير.

علي المراشدة.

عصام المجالي.

عمران ارشيدات.

محمد المناصرة.

كايد الشمري.

إبراهيم المرزوق.

عيدة المطلق.

نايف الليمون.

زهير الأدهم.

غازي عبيدات.

الشيخ إسماعيل المجالي.

علي دعسان الهقيش.

جمال جت.

أسماء علي العمري.