جمعية التمور تنفي وجود تمور اسرائيلية في السوق المحلي

جمعية التمور تنفي وجود تمور اسرائيلية في السوق المحلي
التاريخ
3/12/2024 5:09:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
رئيس جمعية التمور الأردنية أنور حداد يتحدث عن الكمية التمور المتاحة بالأسواق الأردنية، وأسعار وأنواع التمور وينفي وجود تمور اسرائيلية في السوق المحلي .
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