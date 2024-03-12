للحفاظ على تركيزك ونشاطك في العمل خلال رمضان.. نصائح هامة لا تهملها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قد يكون العمل في الأيام الأولى من شهر رمضان مرهقًا إلى حد ما بسبب تغيير روتين يومنا، وعدم اعتياد الجسم على الصيام، مع الشعور بعدم النشاط؛ لكن هناك 6 نصائح للحفاظ على نشاطك.



ويمكن للشخص القيام بإدارة نفسه للعمل، مع وجود تحديات الجوع وغيرها.

ووفق موقع "britishcouncilfoundation"، فثاني النصائح هي تناول وجبة سحور معتدلة؛ لأن الإفراط في تناول الطعام سيؤدي إلى شعورك بالنعاس وعدم النشاط، وتناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات والبروتين والألياف، تساعد على إبقائك ممتلئًا لفترة أطول، مع تناول المزيد من الخضار والفواكه أيضًا.



ويمكن ضبط توقيت النوم مبكرًا للاستيقاظ مبكرًا للعمل، مع ممارسة التمارين الرياضية.



ومن النصائح الأخرى: استغلال وقت الراحة في ممارسة بعض الأنشطة التي تجعلك منتعشًا ومسترخيًا؛ مثل ممارسة الرياضة، أو التجول في المكتب، أو الدردشة بين الحين والآخر مع الزملاء، ويمكنك أخذ قيلولة أيضًا في وقت الراحة تتراوح مدتها بين 20 إلى 30 دقيقة.. ستساعدك هذه الأنشطة على الشعور بالانتعاش والاستعداد للعمل مرة أخرى.



وبالرغم من أن الكافيين يساعدنا على الشعور باليقظة عندما نشعر بالنعاس؛ ولكن لا يُنصح بتناول الكافيين أثناء السحور أو عند تناول الإفطار لأنه قد يؤذي معدتك ويسبب لك الأمراض.



مع ضرورة تجنب الأطعمة غير الصحية، فهي تؤثر سلبًا على التركيز وعلى مستويات الطاقة لديك.

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