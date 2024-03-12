Tuesday, 12 March 2024 02:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي

3/12/2024 5:09:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزالٌ بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 129.2 كيلو متر.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرارٍ مادية أو بشرية من جرّاء الزلزال.

سبق

MENAFN12032024000208011052ID1107965509

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث