زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي

زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزر ساندويتش الجنوبية بالمحيط الأطلسي
التاريخ
3/12/2024 5:09:54 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزالٌ بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، جزر ساندويتش الجنوبية، وهي من أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي.
وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن الزلزال وقع على عمق 129.2 كيلو متر.
ولم ترد إلى الآن تقارير بوقوع أضرارٍ مادية أو بشرية من جرّاء الزلزال.
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