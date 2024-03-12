ترامب يقدم تعهدا إلى من تم اعتقالهم في 6 يناير إذا أعيد انتخابه رئيسا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب "بإطلاق سراح" مثيري الشغب الذين اقتحموا مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021 كأحد أعماله الأولى إذا تم انتخابه لولاية ثانية في نوفمبر المقبل.
تعليقات ترامب على منصته "تروث سوشال" تمثل المرة الأولى التي يشير فيها المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل إلى أن إطلاق سراح المسجونين بسبب أعمال الشغب في الكابيتول سيكون أولوية.
وكتب ترامب: "سيكون أول عمل لي كرئيسكم القادم هو إغلاق الحدود، وتحرير رهائن 6 يناير المحتجزين ظلما!".
ووفقا لأحدث بيان لوزارة العدل فإنه "في غضون 38 شهرا منذ 6 يناير 2021، تم اتهام أكثر من 1358 شخصا في جميع الولايات الخمسين تقريبا بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك مبنى الكابيتول الأمريكي".
RT
MENAFN12032024000208011052ID1107965508
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.