وزيرة التنمية تشارك باجتماعات الدورة 68 للجنة وضع المرأة في نيويورك

MENAFN - Al Wakeel News)شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، أمس الاثنين، في اجتماع الطاولة المستديرة في مقر البنك الدولي في نيويورك الذي ضمّ وزراء ورؤساء وفود، جرى خلالها بحث التعاون لتعزيز مشاركة المرأة في مختلف المجالات.



وبحسب بيان لوزارة التنمية، اليوم الثلاثاء، استعرضت بني مصطفى الاستراتيجيات التي يعمل عليها الأردن في مختلف المجالات لتمكين المرأة ورفع نسبة مشاركتها السياسية والاقتصادية.



كما شاركت بأعمال حدث جانبي على هامش مشاركتها بالدورة 68 للجنة وضع المرأة في نيويورك، تحت عنوان "كسر القيود: سعي المرأة للحياة في غزة" بتنظيم من جامعة الدول العربية، متطرقة إلى معاناة المرأة في قطاع غزة جراء العدوان، حيث تشكل النساء والأطفال معظم الضحايا.



وأشارت إلى أن النساء والفتيات ممن بقين على قيد الحياة يتعرضن لأقسى الظروف بمعدلات مروعة، مع حرمانهن من التمتع بحقوقهن الأساسية في الغذاء والماء والرعاية الصحية يوميًا، ويتعرضن لضغط وصدمات نفسية هائلة حيث تؤثر الأزمة في غزة على النساء والفتيات بمستويات كارثية وغير مسبوقة من حيث الخسارة في الأرواح وحجم الاحتياجات الإنسانية.



واستذكرت بني مصطفى، حديث جلالة الملكة رانيا العبد الله "وقف إطلاق النار مجرد البداية، ويتعين علينا أن نباشر بالعملية الصعبة المتمثلة في إعادة الإنسانية - الاعتراف بإنسانية الآخرين والعمل على أساس الترابط العالمي".



كما شاركت بني مصطفى في حدث جانبي آخر على هامش الدورة بتنظيم من البنك الدولي تحت عنوان "إشراك النساء كقادة لإنهاء الفقر على كوكب صالح للعيش"، مشددة على أن البنك الدولي شريك استراتيجي مهم لوزارة التنمية الاجتماعية.



وعرضت بني مصطفى للجهود التي يبذلها الأردن لتمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف المجالات، مؤكدة أهمية تشكيل تحالفات وشبكات دولية تجمع العاملين بنفس المجالات معًا لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب.

وأشارت إلى أهمية التعليم الذي يعد أفضل الممارسات لإحداث التغيير.