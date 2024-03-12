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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من عوريف جنوب نابلس

3/12/2024 5:09:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثمانية فلسطينيين من قرية عوريف جنوب نابلس.


وأفادت مصادر أمنية لــ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجر اليوم، وداهمت عددا من المنازل، وقامت بتفتيشها، والعبث بمحتوياتها، وعاثت فيها خرابا، وحطمت بعض محتوياتها، واعتقلت منها ثمانية من الفلسطينيين حتى اللحظة، وهم: علي ناجح الصفدي، وعصام ناجح الصفدي، وكمال فرحان شحادة، ونضال يوسف شحادة، وجهاد أسعد الصفدي، وناجح أسعد الصفدي، وفارس علي الصفدي، وزياد طارق زيدان صباح.


وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال استولت على مركبة تعود للفلسطيني عصام الصفدي.


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