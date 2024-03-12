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مسلسل كامل العدد الحلقة الأولى ..تحية خاصة لمصطفى درويش

3/12/2024 5:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد مسلسل كامل العدد في حلقته الأولى ظهور خاص للراحل مصطفى درويش الذي توفي في مايو الماضي بعد أسابيع قليلة من مشاركته في الجزء الأول من العمل.

وبدأ مسلسل كامل العدد الجزء الثاني من صورة مصطفى درويش، عندما استيقظت ليلى "دينا الشربيني" وهي تقول اسم ابنها الرضيع "عمر" من زوجها أحمد "شريف سلامة".

وكشف مسلسل كامل العدد 2 في حلقته الأولى، عن وفاة "عمر فاروق" وهي الشخصية التي جسدها مصطفى درويش حيث ظهر شريف سلامة أمام قبره يدعو له، و يتحدث معه وكأنه موجود أمامه ويخبره بأنه لن ينساه ولن يتخلى عن أطفاله وسيظل يعتني بهم.

كما ظهرت دينا الشربيني في مشهد آخر، ويبدو عليها التأثر الشديد على رحيله، حيث جاء ذلك وهي تشاهد صورته على الطاولة.
ET بالعربي

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