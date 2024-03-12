مسلسل كامل العدد الحلقة الأولى ..تحية خاصة لمصطفى درويش

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد مسلسل كامل العدد في حلقته الأولى ظهور خاص للراحل مصطفى درويش الذي توفي في مايو الماضي بعد أسابيع قليلة من مشاركته في الجزء الأول من العمل.
وبدأ مسلسل كامل العدد الجزء الثاني من صورة مصطفى درويش، عندما استيقظت ليلى "دينا الشربيني" وهي تقول اسم ابنها الرضيع "عمر" من زوجها أحمد "شريف سلامة".
وكشف مسلسل كامل العدد 2 في حلقته الأولى، عن وفاة "عمر فاروق" وهي الشخصية التي جسدها مصطفى درويش حيث ظهر شريف سلامة أمام قبره يدعو له، و يتحدث معه وكأنه موجود أمامه ويخبره بأنه لن ينساه ولن يتخلى عن أطفاله وسيظل يعتني بهم.
كما ظهرت دينا الشربيني في مشهد آخر، ويبدو عليها التأثر الشديد على رحيله، حيث جاء ذلك وهي تشاهد صورته على الطاولة.
ET بالعربي
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