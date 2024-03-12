Tuesday, 12 March 2024 02:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


توقعات بارتفاع أسعار البنزين في مصر

3/12/2024 5:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية حسن نصر، إن المؤشرات الحالية لأسواق النفط تزيد من توقعات ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر.

وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أنه مع قرار المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب وانخفاض قيمة الجنيه بما قد يؤدي لارتفاع تكلفة استيراد الوقود، فضلا عن ارتفاع السعر العالمي للطاقة، قد تشهد أسعار الوقود في مصر ارتفاعا بنحو 10%، بما يعادل جنيها واحدا في أسعار البنزين.
وأضاف أنه من المقرر أن تصدر لجنة التسعير التلقائي التابعة للحكومة قرارها خلال شهر مارس الجاري، بعد آخر اجتماع لها في نوفمبر الماضي، الذي انتهى برفع سعر البنزين بجميع أنواعه وتثبيت سعر السولار.
يبلغ سعر بنزين 80 قيمة 10 جنيهات للتر.
يبلغ سعر بنزين 92 قيمة 11.5 جنيه للتر.
يبلغ سعر لتر بنزين 95 قيمة 12.5 جنيه للتر.

MENAFN12032024000208011052ID1107965502

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث