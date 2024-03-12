توقعات بارتفاع أسعار البنزين في مصر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية حسن نصر، إن المؤشرات الحالية لأسواق النفط تزيد من توقعات ارتفاع أسعار البنزين والسولار في مصر.

وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية في تصريح لموقع "القاهرة 24"، أنه مع قرار المركزي المصري بتحرير سعر صرف الجنيه وفقا لآليات العرض والطلب وانخفاض قيمة الجنيه بما قد يؤدي لارتفاع تكلفة استيراد الوقود، فضلا عن ارتفاع السعر العالمي للطاقة، قد تشهد أسعار الوقود في مصر ارتفاعا بنحو 10%، بما يعادل جنيها واحدا في أسعار البنزين.

وأضاف أنه من المقرر أن تصدر لجنة التسعير التلقائي التابعة للحكومة قرارها خلال شهر مارس الجاري، بعد آخر اجتماع لها في نوفمبر الماضي، الذي انتهى برفع سعر البنزين بجميع أنواعه وتثبيت سعر السولار.

يبلغ سعر بنزين 80 قيمة 10 جنيهات للتر.

يبلغ سعر بنزين 92 قيمة 11.5 جنيه للتر.

يبلغ سعر لتر بنزين 95 قيمة 12.5 جنيه للتر.