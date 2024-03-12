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شركة سنيورة للصناعات الغذائية تصدر سندات قرض بقيمة 80 مليون دولار أمريكي

3/12/2024 5:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصدرت شركة سنيورة للصناعات الغذائية بتاريخ 10/03/2024 سندات قرض لمدة خمس سنوات بقيمة إسمية إجمالية بلغت 80 مليون دولار أمريكي. وتم اصدار السندات- غير القابلة للتحويل الى أسهم- بسعر فائدة سنوي يعادل %7.75، حيث استقطبت قاعدة متنوعة من المستثمرين بما في ذلك البنوك المحلية والإقليمية، وشركات التأمين، والأفراد من ذوي الملاءة المالیة العالیة. وتم اصدار السندات بالتعاون مع كابيتال للاستثمارات كمدير اصدار، وشركة فاوندرز آند كومباني كمستشار مالي لهذا الإصدار.
وفي تصريح له، أوضح السيد طارق العقاد رئيس مجلس إدارة سنيورة فوائد اصدار هذه السندات قائلاً: "ستعزز هذه السندات هيكل رأس مال الشركة، كما ستوفر لها السيولة اللازمة لتمكينها من اجراء الاستثمارات الرأسمالية اللازمة لتنفيذ استراتيجيتها التوسعية وزيادة حصتها السوقية في الأسواق الإقليمية الواعدة وفقاً لأهدافها الاستراتيجية".
وأعرب العقاد عن شكره العميق للمستثمرين الذي اكتتبوا في سندات سنيورة، معتبراً ذلك دلالة على الثقة الكبيرة التي تحظى بها الشركة.
وأشار العقاد الى الإقبال الممتاز على عملية الاكتتاب خاصة في ظل هذه الظروف الإقليمية الصعبة للغاية، معتبراً أن اصدار هذه السندات بقيمة 80 مليون دولار امريكي وبنسبة فائدة %7.75 – مماثلة لنسبة الفائدة على سندات الحكومة الأردنية- يعد شهادة رائعة على مكانة الشركة الكبيرة في السوق وأدائها المالي القوي.
وشكر العقاد كابيتال للاستثمارات ممثلة برئيس مجلس إدارتها السيد باسم خليل السالم، وشركة فاوندرز آند كومباني ممثلة برئيسها التنفيذي علاء قمصية على جهودهم الى جانب فريق عمل شركتي أيبك وسنيورة في إتمام عملية اصدار السندات بنجاح.
وشركة سنيورة هي شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي الاردني ومالكة للعلامات التجارية "سنيورة" و "يونيوم" و" بولونيز" و" الماسة"، وهي احدى الشركات التابعة للشركة العربية الفلسطينية للاستثمار- أيبك.













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