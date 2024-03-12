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طائرة تغير مسارها بسبب أم أردنية

3/12/2024 5:09:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- وضعت سيدة أردنية مولودتها على متن طائرة في رحلة تجارية متجهة من الأردن إلى بريطانيا، ما أدى إلى تحويل مسار الطائرة إلى إيطاليا.


وذكرت شبكة BBC البريطانية أن الطبيب حسن خان الذي ساعد المرأة على الولادة في منتصف الرحلة وصفها بأنها "معجزة".
وقال د.حسن خان إن الرحلة من عمان، إلى مطار لوتون في لندن، استغرقت ساعتين صباح السبت عندما استدعى الطاقم الطبيب، مبينا أن المرأة التي تبلغ من العمر 38 عاما أنجبت فتاة تتمتع بصحة جيدة.
وأشار إلى أن الطائرة تم تحويلها إلى مطار برينديزي بجنوب إيطاليا، حتى يمكن نقل المرأة وطفلتها إلى المستشفى، مشيرا إلى أن المرأة الأردنية لم تكن تتحدث الإنجليزية وكان على شخص آخر على متن الطائرة يترجم لها أثناء الولادة.
وأضاف: "لقد كانت متوترة للغاية بشأن الوضع برمته، ولكن، من خلال المترجم، تمكنت من طمأنتها بأن لدي القليل من الخبرة مع الأطفال حديثي الولادة".

RT


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