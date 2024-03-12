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جيش الاحتلال يحاصر منزلا بجنين

3/12/2024 5:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر أمنية إن الجيش الإسرائيلي يحاصر منزلا يتحصن به فلسطيني مطلوب في مدينة جنين.


وقد تسللت قوات خاصة إسرائيلية عبر مركبات تحمل تراخيص فلسطينية إلى داخل مخيم جنين شمالي الضفة الغربية صباح اليوم.


وحاصرت قوات الاحتلال عدة منازل داخل المخيم، ودفعت بتعزيزات كبيرة ترافقها جرافة عسكرية من عدة محاور إلى مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال.


وقد أعلنت كتائب القسام بالضفة أن مقاتليها تصدوا لقوات الاحتلال بمخيم جنين وخاضوا رفقة فصائل أخرى اشتباكات عنيفة معها.


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