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انطلاق أول سفينة تحمل نحو 200 طن مساعدات لغزة من قبرص

3/12/2024 5:09:51 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أبحرت سفينة تحمل نحو 200 طن من الغذاء من ميناء في قبرص في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء في تجربة أولى لإطلاق طريق بحري جديد لإيصال المساعدات إلى سكان قطاع غزة الذين أصبحوا على شفا المجاعة.


وشوهدت سفينة الإنقاذ (أوبن آرمز) وهي تبحر من ميناء لارنكا في قبرص وتسحب بارجة تحتوي على نحو 200 طن من الطحين والأرز والبروتينات.


وكانت منظمة (وورلد سنترال كيتشن) الإغاثية، قد أعلنت اليوم انطلاق السفينة من قبرص إلى غزة.


وأضافت في بيان على حسابها على منصة إكس "نعمل على إرسال أكبر عدد من المساعدات البحرية بالتعاون مع قبرص والإمارات".


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