حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- الثاني عشر من مارس:
1957 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر أمرا أميريا يعتبر الأراضي خارج حدود التنظيم أراضي أميرية.
1958 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يفتتح في احتفال كبير التوسعة الجديدة في مصفاة الأحمدي التي أنشئت عام 1949.
1984 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يفتتح المدينة الترفيهية أحد مشاريع شركة المشروعات السياحية بتكلفة 30 مليون دينار وتقع شمالي غرب مدينة الكويت على مساحة مليون متر مربع.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة في المنامة وسام (الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة) تقديرا لجهوده في دعم العلاقات بين البلدين.
2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من أمير قطر الشيخ حمد آل ثاني في الدوحة قلادة (الاستقلال) تكريما لجهوده في توطيد الروابط بين البلدين.
2008 - وزارة الصحة تفتتح مركز (جاسم الوزان) الصحي بمنطقة المنصورية بتكلفة بلغت نحو 2ر1 مليون دينار حيث يضم مختلف العيادات لجميع الاعمار وعيادات اسنان وسكري ومختبرات.
2014 - منتخب الكويت يفوز ببطولة سمو أمير البلاد الدولية السنوية الكبرى الثالثة للرماية بعد تصدره الترتيب العام بسبع ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان وثلاث برونزيات بمشاركة أكثر من 50 دولة.
2017 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن تسلمها طائرة (وربة) وهي الخامسة من طراز (بوينغ 777 - إي. ار 300) ضمن خطة الشركة لتحديث أسطولها ورفع الكفاءة التشغيلية والاستيعابية.
2018 - وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمستشفى الضمان الصحي في محافظة الجهراء لدعم الرعاية الصحية للوافدين وعائلاتهم بتكلفة تزيد على 162 مليون دينار وبطاقة استيعابية تبلغ 300 سرير ويعد المستشفى نموذجا تنمويا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
2018 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تطلق البث الرسمي لنشرة اللغة الفرنسية ضمن خطة الوكالة لتطوير خدماتها الاخبارية للوصول الى شريحة أكبر من القراء.
2019 - جراح طب وشبكية العين الدكتور خالد السبتي يعلن عرض جهاز جديد لجراحة الشبكية في مؤتمر الشبكية الدولي في أمريكا وهو أول طبيب كويتي وخليجي يشارك في هذا المؤتمر منذ اطلاقه عام 1976. (النهاية)
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