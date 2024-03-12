حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- الثاني عشر من مارس:

1957 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يصدر أمرا أميريا يعتبر الأراضي خارج حدود التنظيم أراضي أميرية.

1958 - أمير الكويت الشيخ عبدالله السالم الصباح يفتتح في احتفال كبير التوسعة الجديدة في مصفاة الأحمدي التي أنشئت عام 1949.

1984 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يفتتح المدينة الترفيهية أحد مشاريع شركة المشروعات السياحية بتكلفة 30 مليون دينار وتقع شمالي غرب مدينة الكويت على مساحة مليون متر مربع.

2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من العاهل البحريني الملك حمد آل خليفة في المنامة وسام (الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة من الدرجة الممتازة) تقديرا لجهوده في دعم العلاقات بين البلدين.

2006 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يتقلد من أمير قطر الشيخ حمد آل ثاني في الدوحة قلادة (الاستقلال) تكريما لجهوده في توطيد الروابط بين البلدين.

2008 - وزارة الصحة تفتتح مركز (جاسم الوزان) الصحي بمنطقة المنصورية بتكلفة بلغت نحو 2ر1 مليون دينار حيث يضم مختلف العيادات لجميع الاعمار وعيادات اسنان وسكري ومختبرات.

2014 - منتخب الكويت يفوز ببطولة سمو أمير البلاد الدولية السنوية الكبرى الثالثة للرماية بعد تصدره الترتيب العام بسبع ميداليات منها ذهبيتان وفضيتان وثلاث برونزيات بمشاركة أكثر من 50 دولة.

2017 - شركة الخطوط الجوية الكويتية تعلن تسلمها طائرة (وربة) وهي الخامسة من طراز (بوينغ 777 - إي. ار 300) ضمن خطة الشركة لتحديث أسطولها ورفع الكفاءة التشغيلية والاستيعابية.

2018 - وزارة الصحة تضع حجر الأساس لمستشفى الضمان الصحي في محافظة الجهراء لدعم الرعاية الصحية للوافدين وعائلاتهم بتكلفة تزيد على 162 مليون دينار وبطاقة استيعابية تبلغ 300 سرير ويعد المستشفى نموذجا تنمويا للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

2018 - وكالة الأنباء الكويتية (كونا) تطلق البث الرسمي لنشرة اللغة الفرنسية ضمن خطة الوكالة لتطوير خدماتها الاخبارية للوصول الى شريحة أكبر من القراء.

2019 - جراح طب وشبكية العين الدكتور خالد السبتي يعلن عرض جهاز جديد لجراحة الشبكية في مؤتمر الشبكية الدولي في أمريكا وهو أول طبيب كويتي وخليجي يشارك في هذا المؤتمر منذ اطلاقه عام 1976. (النهاية)