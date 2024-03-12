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وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الجامايكي ملف الأزمة في هاييتي

3/12/2024 4:32:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس في عاصمة جامايكا (كينجستون) أمس الاثنين ملف الأزمة في هاييتي.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن الذي يزور جامايكا لحضور اجتماع طارئ رفيع المستوى لمجموعة الكاريبي (كاريكوم) بشأن الأزمة في هاييتي أعرب عن شكره لهولنيس "على استضافته الاجتماع وعلى شراكة جامايكا في تسهيل نشر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هاييتي".
وكرر الوزير بلينكن وفق البيان دعم الولايات المتحدة للاقتراح الذي تم إعداده بالشراكة مع المجموعة الكاريبية والأطراف الهاييتية لتسريع عملية الانتقال السياسي من خلال إنشاء هيئة رئاسية مستقلة ذات قاعدة عريضة".
وأكد بلينكن وهولنيس أن "أمن واستقرار منطقة البحر الكاريبي أولوية مشتركة بين الولايات المتحدة وجامايكا".
وتشهد هاييتي البلد الواقع في البحر الكاريبي اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة. (النهاية)

ع س ج / ن ع ع




MENAFN12032024000071011013ID1107965378

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