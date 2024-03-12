وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع رئيس الوزراء الجامايكي ملف الأزمة في هاييتي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 12 - 3 (كونا) -- بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنيس في عاصمة جامايكا (كينجستون) أمس الاثنين ملف الأزمة في هاييتي.
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان إن بلينكن الذي يزور جامايكا لحضور اجتماع طارئ رفيع المستوى لمجموعة الكاريبي (كاريكوم) بشأن الأزمة في هاييتي أعرب عن شكره لهولنيس "على استضافته الاجتماع وعلى شراكة جامايكا في تسهيل نشر بعثة الدعم الأمني المتعددة الجنسيات في هاييتي".
وكرر الوزير بلينكن وفق البيان دعم الولايات المتحدة للاقتراح الذي تم إعداده بالشراكة مع المجموعة الكاريبية والأطراف الهاييتية لتسريع عملية الانتقال السياسي من خلال إنشاء هيئة رئاسية مستقلة ذات قاعدة عريضة".
وأكد بلينكن وهولنيس أن "أمن واستقرار منطقة البحر الكاريبي أولوية مشتركة بين الولايات المتحدة وجامايكا".
وتشهد هاييتي البلد الواقع في البحر الكاريبي اضطرابات سياسية وأمنية واقتصادية كبيرة. (النهاية)
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