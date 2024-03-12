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سمو رئيس مجلس الوزراء يهنئ رئيس جمهورية موريشيوس بالعيد الوطني لبلاده

3/12/2024 4:32:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- بعث سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس بريثفيراجسينغ روبون رئيس جمهورية موريشيوس الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده .(النهاية)

ا ف ح




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