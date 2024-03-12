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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 22ر1 دولار ليبلغ 38ر82 دولار

3/12/2024 4:32:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22ر1 دولار ليبلغ 38ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 60ر83 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتبلغ 21ر82 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات لتبلغ 93ر77 دولار. (النهاية)

خ م / ا ف ح




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