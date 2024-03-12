سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 22ر1 دولار ليبلغ 38ر82 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 12 - 3 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 22ر1 دولار ليبلغ 38ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الإثنين مقابل 60ر83 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا لتبلغ 21ر82 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 8 سنتات لتبلغ 93ر77 دولار. (النهاية)
خ م / ا ف ح
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