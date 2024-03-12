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(رأس الحكمة)..عوائد اقتصادية مرتقبة لأضخم مشروع استثماري في تاريخ مصر

3/12/2024 4:32:26 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من إسلام عبدالفتاح (تقرير)
القاهرة - 12 - 3 (كونا) -- في خطوة فارقة بمسيرة التنمية الاقتصادية في مصر شكل اتفاق تطوير وتنمية مدينة (رأس الحكمة) على الساحل الشمالي أكبر صفقة في تاريخ البلاد لجذب استثمارات مباشرة بلغت قيمتها 35 مليار دولار.
وأشاع توقيع الاتفاق بين (هيئة المجتمعات العمرانية) ممثلة عن مصر وشركة (أبوظبي القابضة) ممثلة عن دولة الإمارات في ال23 من فبراير الماضي ارتياحا بين الأوساط الاقتصادية وتفاؤلا بتجاوز الحكومة المصرية أزمة شح السيولة النقدية من العملة الصعبة.
وحملت الصفقة في طياتها مؤشرات إيجابية وعوائد اقتصادية من أبرزها تحقيق الاستقرار النقدي للبلاد وتوحيد سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية وكبح جماح التضخم وخفض الدين الخارجي وتحفيز النمو الاقتصادي وخلق مئات الآلاف من فرص العمل وتنشيط القطاع السياحي ومضاعفته إلى جانب استعادة الثقة بالاقتصاد المصري واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة.
وبهذا الصدد قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري المستشار محمد الحمصاني في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن مشروع تطوير وتنمية (رأس الحكمة) بمثابة "صفقة عمرانية وتنموية ضخمة" مبينا أن تنفيذ المشروع سيتم عبر تأسيس شركة مساهمة مصرية باسم (رأس الحكمة) وتخضع للقوانين المصرية.
وأوضح الحمصاني أن المشروع الذي تبلغ مساحته نحو 8ر170 مليون متر مربع أي أكثر من 40 ألفا و600 فدان يتضمن إنشاء مدينة متكاملة تشمل أحياء سكنية لكل المستويات وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية.
وأضاف أن المشروع يتضمن كذلك حيا مركزيا للمال والأعمال لاستقطاب الشركات العالمية الكبرى ومنطقة حرة خدمية خاصة تحتوي على صناعات تكنولوجية وصناعات خفيفة وخدمات لوجستية فضلا عن إنشاء مطار جنوب المدينة "سيتم توقيع عقد منفصل له".
وأشار الحمصاني إلى أن مشروع (رأس الحكمة) سيتم تنفيذه على أمد سنوات مبينا أن إجمالي الاستثمارات المتوقع ضخها في تنفيذ المشروع لن تقل عن 150 مليار دولار أمريكي.
ونوه بأن الصفقة توجه رسالة للمستثمرين الأجانب ولكافة الأطراف الإقليمية والدولية بأن الاقتصاد المصري قادر على تجاوز التحديات الراهنة.
وأشار الى أن الصفقة لها عوائد كبيرة على الاقتصاد المصري خلال السنوات القادمة لأنها تساهم في توفير موارد دولارية ضخمة لمصر تمكنها من ضبط سعر الصرف وسوق النقد الأجنبي واستيفاء احتياجاتها الأساسية فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل سواء بشكل مباشر في المشروع ذاته أو غير مباشر من خلال الشركات والمصانع المصرية التي ستساهم في تنفيذ المشروع.
ولفت إلى المساهمة المحتملة للصفقة في تنشيط قطاع السياحة من خلال استقطاب ما لا يقل عن ثمانية ملايين سائح سنويا "في منطقة رأس الحكمة فقط".
وأشار الحمصاني إلى أن "عملية الإصلاح الاقتصادي هي عملية شاملة بمعنى أن الإصلاح هو مطلب مصر بالأساس قبل أن يكون هناك اتفاقيات أو مبادرات لعقد صفقات استثمارية كبرى" مؤكدا أن الحكومة المصرية حريصة على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي واستمراره.
ومن جهته قال الرئيس الأسبق لهيئة الرقابة المالية شريف سامي في تصريح مماثل ل(كونا) ان حجم صفقة (رأس الحكمة) "غير مسبوق" وتساهم في استقرار سعر الصرف وإعادة تدفق الاستثمارت المباشرة من الصناديق والشركات العالمية في مجالات مختلفة.
وأوضح سامي أن الأثر الفوري للصفقة هو زيادة الموارد الدولارية وإتاحتها بينما الأثر الممتد للأجلين المتوسط والطويل هو تعمير منطقة جديدة وجذب السياحة وتشغيل كافة القطاعات المرتبطة بالمشروع من مقاولات ومرافق وانشاءات وخدمات وغيرها.
وحول مدى نجاح الصفقة في القضاء على السوق الموازية للصرف (السوق السوداء) أكد أنه "لا توجد صفقة واحدة ينتج عنها مثل هذا الأثر وإنما تساعد من يدير السياسة النقدية وهو البنك المركزي المصري في إتاحة أرصدة دولارية للقضاء على قوائم الانتظار" مشيرا إلى أنها "عامل مهم ولكن ليس وحيدا في القضاء على سعر الصرف غير الرسمي".
ومن جانبه أكد الخبير الاقتصادي مدحت نافع في تصريح ل(كونا) ان صفقة (رأس الحكمة) ستسهم في "انفراج جزئي" للأزمة الدولارية التي تعاني منها مصر مبينا أن الوفرة الدولارية تنعكس بشكل مباشر على المعروض السلعي نتيجة الإفراج عن الواردات المكدسة في الموانئ.
وأوضح نافع في هذا الصدد أن ذلك سيساهم في تحسين أوضاع التضخم نسبيا خصوصا "التضخم المستورد" أو التضخم الذي تسببت فيه هذه الأزمة الدولارية خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أن الصفقة تبعث إشارات إيجابية لمؤسسات التمويل الدولية ومنها صندوق النقد والبنك الدولي فضلا عن شركاء الاستثمار والتجارة والتمويل لاستعادة الثقة بالسوق المصري مرة أخرى.
وأضاف نافع "من التدفقات التي نأمل استعادتها تحويلات المصريين في الخارج والتي تراجعت بنسبة 30 في المئة بسبب ازدواج سعر الصرف خلال الفترة الماضية".
وبين في هذا الصدد أن الصفقة ستساهم في تخفيض الفجوة الكبيرة بين سعري الصرف (السوق الرسمية والموازية) والقضاء التدريجي على السوق السوداء مع اتباع سياسة أفضل للربط المرن بالدولار الأمريكي.
وقال نافع ان "ضمان الاستدامة مرتبط بسرعة الحركة على مستوى السياستين النقدية والمالية" داعيا إلى عدم الركون لهذه الصفقة وحدها والعمل على أكثر من اتجاه آخر مثل الإصلاحات الهيكلية فيما يتعلق بالاقتصاد الحقيقي بشكل أساسي.(النهاية)

ا س م / ش م ع



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