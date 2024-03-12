3420 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى يوم أمس

3420 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى يوم أمس
التاريخ
3/12/2024 4:32:17 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 12 آذار (بترا) - انخفض الحمل الكهربائي المسجل امس الاثنين، ليصل الى 3420 ميغاواط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة سجل في شهر آب الماضي وبلغ 4220 ميغا واط.
-- (بترا)
م ف/أ أ/ب ط
12/03/2024 10:46:57
MENAFN12032024000117011021ID1107965371
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