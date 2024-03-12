Tuesday, 12 March 2024 11:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


3420 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى يوم أمس

3/12/2024 4:32:17 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا) - انخفض الحمل الكهربائي المسجل امس الاثنين، ليصل الى 3420 ميغاواط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.
وكان أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة سجل في شهر آب الماضي وبلغ 4220 ميغا واط.
-- (بترا)
م ف/أ أ/ب ط
12/03/2024 10:46:57

MENAFN12032024000117011021ID1107965371

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث