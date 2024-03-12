3420 ميغا واط الحمل الكهربائي الأقصى يوم أمس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 12 آذار (بترا) - انخفض الحمل الكهربائي المسجل امس الاثنين، ليصل الى 3420 ميغاواط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة سجل في شهر آب الماضي وبلغ 4220 ميغا واط.

-- (بترا)

م ف/أ أ/ب ط

12/03/2024 10:46:57