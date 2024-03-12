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يونيسيف: الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة لا يمكن وصفها

3/12/2024 4:32:12 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 12 آذار (بترا) - قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) ريكاردو بيريز، إنه لا يجد كلمات مناسبة لوصف الفظائع التي يتعرض لها أطفال غزة من مجاعة.
ودعا بيريز الليلة الماضية، في بيان عبر الموقع الرسمي للمنظمة، لوضع حد للحرب لإنهاء الكابوس الذي يعيشه السكان، مشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع.
وأضاف أن الأطفال هم الفئة الأكثر تضررا من كارثة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة.
وقالت اليونيسيف في بيان سابق: "لقد أصبحت غزة مقبرة لآلاف الأطفال، إنها جحيم حي للجميع"، مضيفة أن أكثر من 80 بالمئة من الأطفال في غزة يعانون فقرا غذائيا حادا".
-- (بترا)
رصد/أغ/اص/ب ط
12/03/2024 09:35:00

MENAFN12032024000117011021ID1107965368

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