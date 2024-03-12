مفوض الأونروا: إسرائيل حظرت إدخال مستلزمات منقذة للحياة إلى غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 12 آذار (بترا)- قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فيليب لازاريني، إن إسرائيل حظرت إدخال مساعدات بالغة الأهمية، بينها أجهزة تنفس صناعي وأدوية سرطان إلى قطاع غزة، وأرجعت شاحنة مساعدات بسبب مقصات طبية.

وذكر لازاريني في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، الليلة الماضية ،أن جميع سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية من أجل البقاء، وأضاف "يأتي القليل جدا وتزداد القيود".

وأوضح أنه "تم إرجاع شاحنة محملة بالمساعدات، لأنها كانت تحتوي على مقصات تستخدم في مجموعات الأدوات الطبية للأطفال".

وأكد أن القائمة تشمل مواد أساسية ومنقذة للحياة، بينها أدوية التخدير والأضواء الشمسية وأسطوانات الأكسجين وأجهزة التنفس الصناعي وأقراص تنظيف المياه وأدوية السرطان ومستلزمات الأمومة.

--(بترا)

رصد/أغ / س س

12/03/2024 08:55:57